【派錢1萬】1萬元現金發放計劃今起收款　滙豐渣打App無法登入

▲ 今早有滙豐銀行、渣打銀行客戶指無法登入個人網上理財。

港府早前宣布派發1萬元的「現金發放計劃」可提前於今日（6日）收到款項，有網民已表示今日凌晨已收到政府過數紀錄，但今早亦有不少市民於社交平台大呻無法登入銀行應用程式及網上理財服務，當中滙豐網上理財網頁一度顯示「 系統更新 」，更有網民投訴渣打銀行的應用程式「條數有混亂」。

【派錢1萬】網上登記提早兩日收錢 陳茂波：金管局銀行不會索取個人資料

港府早前宣布430萬名市民於上月透過銀行電子登記的人士，可於今日起，2至3天內可取款，其銀行月結單上會顯示「HKSARG$10000」字樣，而銀行存摺上則會視乎個別銀行的打印格式而顯示「HKSARG$10000、」、「HKSARG」或「HKG」字樣。有市民於討論區表示已經收到款項，但亦有部分人士指未能登入網站。

▲ （網上截圖）

TOPick記者今早嘗試登入滙豐網上理財網頁查看派錢情況，惟其網頁一度顯示「 系統更新 」， 暫時不能提供服務，而 滙豐的應用程序亦同樣。

▲ （網上截圖）

▲ （應用程式截圖）

滙豐發言人表示，由於網絡流量較高，客戶登入或使用滙豐網上理財/流動理財/投資全速易/Reward+時或會出現短暫延誤或間歇性連接問題，對客戶造成不便謹此致歉，服務將盡快回復正常。

【派錢1萬】陳茂波指430萬名市民透過銀行電子登記 明日起2至3天內可取款

另外，有網民投訴渣打銀行的應用程式「條數有混亂」，而其網上理財更出現「派完又收返」的情況：

渣打個網上理財都出事，今朝明明見到一萬蚊條數，依家成個戶口顯示得二百幾蚊

記者嘗試登入渣打銀行網上理財，其網頁顯示「現時數碼銀行正在服務的人數衆多，請稍後再試。」

▲ 渣打銀行網上理財顯示，現時數碼銀行正在服務的人數衆多。（網上截圖）

TOPick正向渣打銀行查詢故障原因，暫未有回覆。至於亦有不少網民指中國銀行的應用程式「大塞車」，但TOPick記者實測後卻順利登入。

【派錢1萬】陳茂波指電子登記收款最快 絕大部分市民可於8月底前收款

今年《財政預算案》，政府宣布向年滿18歲的香港永久性居民派發1萬元，並於6月21日開始登記。財政司司長陳茂波表示，現金發放計劃至今累計收到約576萬位市民的登記，原定7月8日開始收錢，但其早前宣布，於6月已進行電子登記的430萬市民，可由今天開始，2至3天內分批收到款項，比原定的收款日期略為提早2天；而7月起透過銀行做電子登記的市民，亦會在登記後約一周便可收到款項；而透過書面登記的市民，亦會在今個月稍後及下個月內陸續收到款項。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙、郭詩詩