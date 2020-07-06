【打噴嚏】徐子珊性感造型演拳手經理人　柯震東感受「不死子珊」強勁霸氣

▲ 徐子珊參演《打噴嚏》。

九把刀繼《那些年，我們一起追的女孩》、《等一個人咖啡》後，他的同名小說《打噴嚏》亦被改編登上大銀幕。《打噴嚏》除柯震東、林依晨及王大陸等主演外，更有已退出幕前的徐子珊參與演出，成影片驚喜之一。

在網絡上有「不死子珊」稱號的徐子珊今次在《打噴嚏》不用再「以身犯險」，而是飾演拳手經理人，她在片中造型要穿低胸裝露「事業線」十分性感，甚為搶鏡。

▲ 徐子珊今次在《打噴嚏》演拳擊手經理人。

男主角柯震東笑指，雖然不知道徐子珊有「不死子珊」這稱號，但覺得對方拍攝時很投入角色有氣場：「因為子珊的角色是我經理人嘛，所以會有一個頗強的氣場。而大家同場拍攝時其實互動配合的很好呀。」

另外，早前《打噴嚏》於台北電影節中優先放映，除了柯震東在戲中展示的不倒俠精神和與林依晨的感情能感動觀眾外，他跟王大陸在戲中的兄弟情也擦出火花。

▲ 柯震東、林依晨出席《打噴嚏》在台北電影節的優先放映。

二人在戲中飾演一對由從小認識的「砂煲兄弟」，一起闖禍，一起成長，電影最後更一起對抗最終敵人。

柯震東表示跟王大陸認識很久是很要好的朋友，所以拍攝時二人開的玩笑就跟平常一樣，拍攝很投入也很順利。

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