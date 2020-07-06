【現代陳世美】陳振華被太太力數賤男惡行　出軌家暴借錢走數樣樣做齊

▲ 陳振華為內地女友拋妻棄女欠一身債。

憑在《今宵大廈》飾演對晴晴（鄧佩儀飾）一往情深的印度裔演員陳振華（Ricky），近日卻被髮妻Alison在社交媒體發文控訴，踢爆陳振華的賤男真面目，並要求身處內地的他盡快回港辦理離婚手續。

陳振華太太Alison在文中指，陳振華在外間常以「老婆成日攞佢錢」為名借錢，實際是他在內地出軌，更將政府的資助、女兒的利是錢、朋友的應急錢等全部拿走，令到Alison與女兒生活拮据：「我同個女食都冇得食！學費你唔交累到個女冇書讀要退學！」

Alison亦對陳振華死心：「同你捱咗咁耐換返嚟就係呢啲？為咗隻廣州雞棄埋個女都算，仲要同人哋唱完我再唱衰個女，你有冇人性㗎！」

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▲ 陳振華在《今宵大廈》令人留下深刻印象。（《今宵大廈》截圖）

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對家庭不負責任

Alison並指，陳振華對女兒非常冷淡：「出世咁耐你一件玩具都冇買過畀個女啦！淨係送過一包糖咋！個女記到而家呀！嗰隻糖你個女以前唔食㗎！因為你佢鍾意咗呢隻糖，話你買過畀佢！成日都叫我買！因為佢好開心係你送畀佢！唔好再講到自己咁委屈話我教個女趕你走！首先個女冇趕你走，你要仆倒去搵隻北姑唔返屋企係你嘅事！唔該唔好再同人老作！」

▲ 陳振華出軌。（取自陳振華FB）

她續稱：「第二係你自己對個女衰令個女討厭你！係邊個掉低個女一個人喺餐廳走咗去，最後要餐廳嘅人打嚟搵我我先知道？！係邊個打到個女流血？！係邊個成日打個女個頭話個女賤？！係邊個一巴巴打落個女度！係邊個成日講粗口鬧個女嚟威脅我？！」

然而，Alison早已知道枕邊人變心，並呼籲陳振華早日回港辦理離婚手續：「本來冇得罪你，只係因為你自己有北姑而分開，你都可以癲到連公屋都特登取消埋唔畀我同個女！係你當咗自己大明星之後就去叫雞呀！收嘴唔好再抹黑我同個女！同埋麻煩盡快回港辦理離婚手續！」

▲ 陳振華被太太踢爆是「偽慈父」。（取自陳振華FB）

經喬寶寶介紹入行

陳振華與同母異父的哥哥陳彼得經同鄉喬寶寶介紹入行，哥哥陳彼得曾參與電影《春嬌救志明》、《逆流大叔》 等。

在2014年，曾被喬寶寶公開借錢不還，但陳彼得回覆傳媒時解釋：「只是未還。」

▲ 陳振華經喬寶寶介紹入行。（網上圖片）

陳振華未紅先驕

操一口流利廣東話的陳振華，入行將近12年，雖然熱愛演戲，但因演員收入有限，陳振華靠「炒散」及當髮型師養家，更幫癌症病人「義剪」，形象充滿充滿正能量。

可是在Alison的控訴中指出，陳振華「走紅」後「當咗自己大明星」，對於太太飲水思源的勸告一概不理。

▲ 陳振華太太指陳振華上位後性情大變。（網上圖片）

Alison透露陳振華與Joey拍廣告時發脾氣：「人哋Joey拍咁長時間都未發脾氣，你喺片場發晒爛渣」並指他以粗言要求工作人員先拍他「話人阻住你返大陸拍嘢！態度又差！唔知真係以為你係國際巨星連Joey都差啲要行埋一邊讓你拍先！」

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