【暑期活動】孩子市集招募兒童開檔營運一盤生意　學習策劃製作銷售技巧

▲ 家長也可及早預習銷售小方法，例如主動向客人介紹檔仔。(受訪者提供)

ohmykids每一年都會不定期舉行孩子市集，新一屆的市集會在南豐紗廠舉行，現正招募檔主，每日選出限定10檔讓小一嘗小檔主滋味，檔主們可就主題設計營運模式及產品，限式不限，產品或遊戲皆可。檔主一半收入會直接捐到慈善機構，另一半則將於活動完結後一個月內以支票方式發還。

ohmykids創辦人Wing謂，市集已舉辦過近20次，每次都極受歡迎，而且有不少舊檔主會爭取再參加，他們今年已收到200個計劃書，在舉辦日8月15日及16日，每天會有10個檔主出場。而過往，小朋友會動腦筋用簡單資源手作遊戲，現場教小朋友玩；也會設計手工，例如托印、木造小玩具等等。

▲ 小朋友的手工產品。(受訪者提供)

檔主組合必須至少一人為12歲以下之小孩，因每次參加人數眾多，但檔位有限，Wing建議小朋友提供產品及主持活動的圖片供他們參考，讓大會具體明白他們的意念；另外，因檔主需自己佈置攤位，因此精美佈置會絕對有分加，如可以提供自製招牌、員工證、員工制服及價錢牌等，在吸引人流之餘，更有機會奪得「最佳佈置檔仔」榮譽。

因不少檔仔都有數位小檔主，她同時建議家長可分配各人的工作崗位及時段，讓孩子體驗不同角色，也讓小檔主亦可於休息時間「過檔」玩餐飽。另外家長也可及早預習銷售小方法，如面對無生意，小檔主不妨動動腦筋，例如主動向客人介紹檔仔、買一送一優惠、試玩等，放手讓孩子積極面對問題，並最好由策劃、流程、製作，甚至是即場難題慢慢放手交給孩子解決。

▲ 市集讓孩子體驗不同角色，也讓小檔主亦可於休息時間「過檔」玩餐飽。(大會圖)

Wing強調，大人別小看孩子的能力，不少檔主由第一年來，因著大人相信孩子，他們就會做得到，自此有更強烈的自學動機，她舉例自己最深刻的檔是一位小妹妹，在參加了幾次後，主動向父母要求學習韓國的咖啡渣畫來開檔教人；另外，也有孩子用生果皮自製環保顏料畫畫來銷售。

設計Tigerland檔口的8歲Tiger曾以原創小島開檔，把自己創作的怪獸遊戲和小手工放入島內，其檔口每日都很熱鬧；Tigerland媽媽Sum'b謂孩子6歲開始玩市集，期間他曾帶自己畫集到現場跟家長分享，也投入教授其它年幼孩子，如何在立體蛋上畫畫，而她謂孩子每天都畫畫，因此之前的幾次擺檔，他都有為檔口先預備了多幅示範畫作，好讓其它小朋友參考著畫，也有製作過明信片，感到市集經驗，令他對自己的創作，信心提升不少。

▲ Tiger設計的檔口。(受訪者提供)

查詢檔主招募可按此，結果會在7月10日ohmykids facebook page內公佈。

活動詳情

日期：2020年8月15日及16日（六及日）

時間：1pm-6pm

地點：荃灣南豐紗廠1樓

(免費入場)

記者：胡麗珊