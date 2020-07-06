【保就業計劃】第三批領取工資補貼僱主名單出爐　中原地產領1.15億補貼

「保就業」計劃公布第三批領取工資補貼的僱主名單、補貼金額及承諾受薪僱員人數。涉及約30,000名僱主，工資補貼額合共約77億元，有關僱主承諾於補貼期內維持超過33萬名受薪僱員。其中中原地產代理有限公司（Centaline Property Agency Limited）領取115,103,148元補貼，惠及5,612名僱員。

此外，「保就業」計劃秘書處亦於今日（6日）開始向第四批約11,000名成功申請僱主發放工資補貼，涉及的補貼額約63億元，承諾受薪僱員人數約270,000。秘書處會在完成發放該批工資補貼後公布有關僱主名單。秘書處亦將會向第四批約一萬名自僱人士發放7,500元的一次過資助。

「保就業」計劃第一期申請於6月14日截止，共收到168,799名僱主及259,860份自僱人士申請。到目前為止，秘書處及代理人已完成審批超過100,000宗僱主申請，佔所有僱主申請的6成，涉及總資助額為254億元，惠及僱員數目111萬人；秘書處亦向共約84,000名合資格自僱人士發放一筆過7,500元資助，涉及總資助額6億3,000萬。

發言人表示，秘書處及代理人會繼續處理餘下僱主及自僱人士的申請，目標是於7月中旬完成審批符合資格的申請。這些申請當中，約23,000名僱主仍未補交銀行及／或強積金戶口資料，秘書處及代理人正繼續聯絡跟進，以期能盡快完成審批。。

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責任編輯：陳子謙