【保就業計劃】第三批領取工資補貼僱主名單出爐　中原地產領1.15億補貼【附首10名最多補貼】

「保就業」計劃公布第三批領取工資補貼的僱主名單、補貼金額及承諾受薪僱員人數。涉及約30,000名僱主，工資補貼額合共約77億元，有關僱主承諾於補貼期內維持超過33萬名受薪僱員。

在第三批名單中，中原地產代理有限公司（Centaline Property Agency Limited）領取最多補貼，涉款115,103,148元，惠及5,612名僱員；其次是周大福珠寶金行有限公司，補貼額是77,276,901元，受薪僱員數目為2,835人；第三則是美聯商業管理有限公司，涉款63,294,747元，3,141名僱員受惠。

首10名最多補貼額的僱主（截至7月6日）

僱主名稱 工資補貼金額 承諾受薪受僱人數 中原地產代理有限公司 115,103,14元 5,612 養和醫療集團有限公司 85,947,474元 3,238 電視廣播有限公司 85,688,511元 3,167 周大福珠寶金行有限公司 77,276,901元 2,835 美聯商業管理有限公司 63,294,747元 3,141 莎莎化粧品有限公司 59,860,617元 2,165 仲量聯行有限公司 52,723,632元 2,258 I.T APPARELS LIMITED 47,106,591元 1,809 Trade Travel (HK) LTD 46,306,599元 1,868 港基物業管理有限公司 44,338,698元 1,796

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此外，「保就業」計劃秘書處亦於今日（6日）開始向第四批約11,000名成功申請僱主發放工資補貼，涉及的補貼額約63億元，承諾受薪僱員人數約270,000。秘書處會在完成發放該批工資補貼後公布有關僱主名單。秘書處亦將會向第四批約一萬名自僱人士發放7,500元的一次過資助。

「保就業」計劃第一期申請於6月14日截止，共收到168,799名僱主及259,860份自僱人士申請。到目前為止，秘書處及代理人已完成審批超過100,000宗僱主申請，佔所有僱主申請的6成，涉及總資助額為254億元，惠及僱員數目111萬人；秘書處亦向共約84,000名合資格自僱人士發放一筆過7,500元資助，涉及總資助額6億3,000萬。

發言人表示，秘書處及代理人會繼續處理餘下僱主及自僱人士的申請，目標是於7月中旬完成審批符合資格的申請。這些申請當中，約23,000名僱主仍未補交銀行及／或強積金戶口資料，秘書處及代理人正繼續聯絡跟進，以期能盡快完成審批。。

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記者：陳子謙