【保就業計劃】第三批領取工資補貼僱主名單出爐 中原地產領1.15億補貼【附首10名最多補貼】
「保就業」計劃公布第三批領取工資補貼的僱主名單、補貼金額及承諾受薪僱員人數。涉及約30,000名僱主，工資補貼額合共約77億元，有關僱主承諾於補貼期內維持超過33萬名受薪僱員。
在第三批名單中，中原地產代理有限公司（Centaline Property Agency Limited）領取最多補貼，涉款115,103,148元，惠及5,612名僱員；其次是周大福珠寶金行有限公司，補貼額是77,276,901元，受薪僱員數目為2,835人；第三則是美聯商業管理有限公司，涉款63,294,747元，3,141名僱員受惠。
首10名最多補貼額的僱主（截至7月6日）
|僱主名稱
|工資補貼金額
|承諾受薪受僱人數
|中原地產代理有限公司
|115,103,14元
|5,612
|養和醫療集團有限公司
|85,947,474元
|3,238
|電視廣播有限公司
|85,688,511元
|3,167
|周大福珠寶金行有限公司
|77,276,901元
|2,835
|美聯商業管理有限公司
|63,294,747元
|3,141
|莎莎化粧品有限公司
|59,860,617元
|2,165
|仲量聯行有限公司
|52,723,632元
|2,258
|I.T APPARELS LIMITED
|47,106,591元
|1,809
|Trade Travel (HK) LTD
|46,306,599元
|1,868
|港基物業管理有限公司
|44,338,698元
|1,796
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此外，「保就業」計劃秘書處亦於今日（6日）開始向第四批約11,000名成功申請僱主發放工資補貼，涉及的補貼額約63億元，承諾受薪僱員人數約270,000。秘書處會在完成發放該批工資補貼後公布有關僱主名單。秘書處亦將會向第四批約一萬名自僱人士發放7,500元的一次過資助。
「保就業」計劃第一期申請於6月14日截止，共收到168,799名僱主及259,860份自僱人士申請。到目前為止，秘書處及代理人已完成審批超過100,000宗僱主申請，佔所有僱主申請的6成，涉及總資助額為254億元，惠及僱員數目111萬人；秘書處亦向共約84,000名合資格自僱人士發放一筆過7,500元資助，涉及總資助額6億3,000萬。
發言人表示，秘書處及代理人會繼續處理餘下僱主及自僱人士的申請，目標是於7月中旬完成審批符合資格的申請。這些申請當中，約23,000名僱主仍未補交銀行及／或強積金戶口資料，秘書處及代理人正繼續聯絡跟進，以期能盡快完成審批。。
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記者：陳子謙