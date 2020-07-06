【食用安全】日本怪異料理「生食章魚卵」切開外膜爆漿　網民試食報告：吃過一定會改觀

▲ 日本怪異料理「生食章魚卵」切開外膜即爆漿。

你敢生食章魚卵嗎？近日，有日本網民分享一道怪異料理「生食章魚卵」，並貼出剖開卵子的影片。據悉，章魚卵比雞蛋更大，需要雙手握住。表面有層薄膜，假如剖開薄膜，卵粒就會湧出，味道香濃。

▲ 章魚卵比較大顆，需用雙手握住。(圖片來源：Twitter)

日本網民發文分享，指自己在一間超市偶然看到有生章魚卵販售，出於好奇心下，他買來試食。他表示該顆章魚卵尺寸非常大，需要雙手握住，售價為每100克250日元。最後他買了一顆重約400克，售1150日元（含稅）的章魚卵。

▲ 卵粒湧出。(圖片來源：中澤星児)

他表示，章魚卵表面覆蓋著一層薄膜。當刺開薄膜，卵粒就如「爆漿」般湧出。從影片可見，卵粒都是長條形的，顏色在乳白和淡黃色之間，有著半透明和光滑的質感。

▲ 章魚卵粒。(圖片來源：中澤星児)

據了解，章魚卵有很多食法，生食的話，可以直接蘸醬油或醋食，據說有獨特的口感；醃製的話，可以用醬油、酒、桔子等調味料一起醃製後食用。有時也會醃製成壽司的材料。

味道方面，有網民指與蟹子或蝦子差不多，但味道更香濃。雖然章魚卵的外表看起來並不吸引，但網民指只要鼓起勇氣邁出第一步，吃了一口後一定會對它改觀。

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責任編輯：羅嘉欣