【IB放榜】男拔IB狀元分享讀書心法 一個關鍵成就IB滿分

IB（國際預科文憑，International Baccalaureate）於7月6日放榜，多間開辦IB課程的學校陸續公布成績，其中拔萃男書院誕3名滿分狀元，9名44分榜眼。3名狀元均會赴英國升學，其中兩人往劍橋大學修讀法律系，另一人將往倫敦政治經濟學院修讀經濟及哲學。

因應疫情，原定於5月舉行的IB公開試取消，改為綜合校內評估成績、校方預測成績，並參考學校過往成績數據等，以得出最終成績。國際文憑統籌老師胡家麟表示，拔萃男書院今年有60人報考IBDP，其中3名學生取得45分滿分，並有9名學生取得44分，逾7成學生取得40分或以上，平均分為41分。

升讀劍橋法律系

狀元之一的彭彥程坦言，對於考試取消，最初雖然感到震驚，但由於自己自中四選修IB後，一直盡力做到最好，而其預測分數為45分，因此都有信心。他又指，他在1月時已取得英國劍橋大學法律系的有條件取錄，所以在得悉最終考試取消時，亦沒有過分擔憂。他表示，修讀法律是希望認識不同學者的觀點，

即使各位學者的立場如何，他們都有支持及反對的理據，希望可透過法律擴闊視野，發展思考能力，考驗自己。

另一名狀元曾慶倫對於自己取得滿分，笑言自己至今仍緊張，父母得悉成績後亦感到欣慰。他與彭彥程一樣，將赴劍橋大學修讀法律系。他認為，修讀法律可與不同立場觀點的人交流接觸，亦可以借古鑑今。對於香港現今的法治問題，彭慶倫坦言，要看政府執行的方式，暫時無法作出評論。

赴英修讀經濟及哲學

同樣取得45分滿分的康焯桓，將往倫敦政治經濟學院修讀經濟及哲學。他表示，自中四起接觸經濟科，漸漸愛上這一科，更希望可以用經濟理論去解決現實的問題，不過他同時考慮到，經濟學過分目標為本，追求最大利益，但他希望除了利益，可以學習到更多深層的學問，因此同時修讀哲學，探索人文世界。

他又坦言，在IB官方公布取消考試時，一度感到徬徨擔憂，因以往IB未試過取消，不知道會如何計分，所以有點不知所措。然而，想到平日自己一直努力學習，所有校內評估（internal assessment）、以至今年3月考的模擬考試，成績都優異，慢慢才覺得安心。

IB就像跑馬拉松，所有校內分都計算總成績，因此要長期全力以赴。

▲ 3名狀元分享讀書心得。（陳永康攝）

3名狀元亦分享自己的讀書心得和取得滿分的秘訣，曾慶倫表示，他會與成績較好的同學一起溫習，互補長短；另外，由於IB的資料甚多，因此需要有系統地整理資料和筆記，這樣溫習時才能事半功倍。

另外，聖保羅男女亦誕4狀元，其中男狀元望加入聯合國為世界兒童爭取權益，詳情訪問請睇【下一頁】

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記者：梁節儀