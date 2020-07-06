【無敵姐姐】外傭力阻嚴父體罰教子用愛感化　好姐姐教孩子寫字港爸大讚無得頂

▲ 有港爸分享家中外傭教兒子寫字的窩心片段。

好姐姐難求，能協助化解家庭問題更難能可貴。一名港爸在網上群組出帖文分享家中印傭的窩心事，他指兒子性格頑皮，「成日蝦姐姐」，自己曾嬲到想打仔，但印傭都會用身體阻隔兩父子，並用愛心感化孩子。近日港爸見到印傭捉實兒子教寫英文字，港爸感到好開心，大讚姐姐無得頂。

港爸在facebook群組《外傭僱主必看新聞訊息》出帖文並上載相片分享道，印傭姐姐在家中教兒子學寫英文字，從相片中可見，年幼兒子坐在姐姐的大腿上，姐姐握著其小手學寫字。港爸買完餸菜回家見到此情此景，感到眼前一亮，大讚姐姐無得頂。

兒子好乖咁同姐姐學寫字，我當時内心真係好開心，同時亦感到姐姐真係無得頂，不枉我對佢一家人咁樣生活。

港爸形容，兒子由細到大萬千竉愛在一身，性格頑皮似過度活躍症，經常搗亂。不過，兒子十分喜愛姐姐，「乜鬼嘢都搵姐姐」，但又經常欺負她。

姐姐明白少主對她的愛，也沒有計較，當見到港爸想出手體罰少主時，會用身體阻擋以分隔兩父子，令港爸深受感動，視姐姐為一家人。

我深信人本善良，只要自己先對人好，絕大多數對方亦會對自己好的。

網民留言紛紛表揚該名好姐姐，並認同「想姐姐對自己小朋友好，先要對姐姐好」；但有網民亦提點港爸，不要讓孩子覺得姐姐是「避難所」，令父母更難教，「小朋友亦會知邊啲人恰得」。

在孩子學寫字時期，網民亦指出需注意坐姿、握筆，港爸應從旁提點，以免孩子的頸椎、腰椎受損。

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責任編輯︰林綺玲