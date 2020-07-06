【KO香港腳】嗜辣炸物濕重易誘發香港腳　中醫：忽視處理或致濕毒上腿紅腫脹痛【內附浸腳療方】

▲ 香港腳是足部皮膚真菌性感染，中醫稱為腳濕氣。

夏天炎熱又多雨，香港濕熱、焗促的天氣更會誘發不同病症。除熱病、冷氣病外，香港腳也不容忽視！穿錯鞋、穿鞋不穿襪，或雙足沾濕後不處理，小心出現足部痕癢難耐、脫皮龜裂的情況。

潮濕+嗜辣炸物 香港腳風險激增

香港腳是足部皮膚真菌性感染，中醫稱為腳濕氣。註冊中醫師梁振威指，天氣潮濕炎熱出汗多，而腳部的汗腺較發達，濕氣易讓真菌滋生。或下雨天、工作時雙腳全濕「焗」足全日、穿鞋不穿襪等，都是誘發香港腳的外在因素。

從中醫角度看，香港腳主要跟濕熱、濕毒有關。香港比較濕熱，如果居住環境近山近海，都會比較濕。 有些人做廚房、地盤工作，容易沾濕雙腳，或穿的鞋子焗促不透氣，濕氣困在鞋內，裏面就好容易積聚濕毒和感染。

香港腳非由單一成因引起。外在環境加上個人飲食習慣，兩者同時加劇發病機率。梁醫師補充，由肚連至腳部的脾經和胃經，這條經絡特別容易積聚濕氣。

▲ 註冊中醫師梁振威指，焗促、濕熱的足部環境，讓真菌、細菌同時滋生，即使不抓破水皰，香港腳的異味仍十分明顯。（黃建輝攝）＿

梁醫師補充：「有些人飲食沒節制，偏好辛辣、煎炸食物，加上喜歡喝凍飲，就容易傷到脾胃。脾胃助身體運化祛濕，假如功能變差，身體就會積聚濕氣。濕氣容易化熱，濕熱循經絡往下走，去到雙足，鬱而發病。」

運動青年及老人均會感染

香港腳主要分3種類型，包括水皰型、糜爛型和鱗屑角化型。根據發病表現劃分，其表徵、發病位置和時間都略有不同。「常做運動、出汗多的人，由青春期至壯年期間，好多人會患水皰型、糜爛型。而60、70歲的老年人，因足底血液循環較差、抵抗力弱，容易感染真菌，故常患鱗屑角化型的香港腳。」

要對付香港腳，中醫一般講求外治。即取藥材回家後，加水煲藥兩小時、放暖，每日浸腳泡半小時，以抑制真菌滋生，紓緩徵狀。因應病症的嚴重程度，水皰型和糜爛型可於一、兩個月慢慢改善，水皰減少、糜爛的皮膚傷口亦可收斂。

3大類型病徵大不同 出米粒水皰勁痕

1.水皰型

足底、趾間、足弓出現較多像米粒般大的水皰，水皰壁厚飽滿，皰液透明。水皰可成群聚生，也有機會比較疏散，會劇烈痕癢，多於夏天發作。

浸腳治療：蛇床子、地膚子、苦參、土槿皮各30克，清熱祛濕、殺蟲止癢。

▲ （黃建輝攝）

2.糜爛型

多汗人士較常見。主要發作在趾間，多現於第三、四、五腳趾趾縫。一開始雙足局部皮膚變白，漸漸摩擦變多，表皮就會脫落，甚至裂開，露出鮮紅色的糜爛面。嚴重時會流血、劇烈疼痛。相較水皰型，痕癢感較少，但腳臭明顯，夏天較常發作。

浸腳治療：大黃、黃柏、黃連、黃芩各30克，收斂傷口、止癢，清熱解毒。

▲ （黃建輝攝）

3.鱗屑角化型

主要發於足底、腳踭、腳邊，其角質層增厚，變得粗糙，會脫屑，嚴重者會有一層層龜裂、出血的情況，連走路都痛。因為無水皰、糜爛，故常被忽略。此類型於冬天發作得更厲害，不少患者都誤以為是乾燥爆拆，患病多年仍不知。

浸腳治療：花椒、黃精、明礬各30克，軟化角質層，養血滋陰，收復龜裂傷口。

▲ （黃建輝攝）

嚴重可致全足紅腫發痛 甚至感染上小腿

真菌感染不同的足部位置，因而衍生出3種類型。「足部某些位置比較脆弱，或皮膚有缺口，真菌就容易積聚在那。」3種類型可同時出現，或造成交叉感染。

基本上日日夜夜、任何時間都會痕癢。有傷口的話更會影響走路，每行一步都會因壓到傷口而疼痛，嚴重影響生活。

若忽視病症不治療，足部感染有機會蔓延開去。水皰型患者或抓破水皰，糜爛者患者皮膚龜裂脫皮，腳部易有傷口，故易導致繼發性感染，真菌走入真皮層、血液循環內，向上感染。中醫稱為小腿丹毒，意指濕毒向上蔓延，一開始足部會腫脹變大、變紅、發熱及疼痛，嚴重更有機會伸延至小腿。此類感染需配合內服藥清熱解毒、健脾祛濕，再外治浸腳才可改善。

▲ 上班族因長期坐着不動，腳部血液循環差，再加上常穿不吸汗的皮鞋、高跟鞋，感染風險大增。（iStock）

另外，因為痕癢難耐，患者或常常用手接觸足部，真菌太多也會導致其他併發症，如灰甲、甲溝炎，多汗位置如股、頭、手癬等，女性更有機會患真菌性陰道炎，演變成婦科問題。

記者：吳霆俊