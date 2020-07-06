【新冠肺炎】何栢良批港府無認真處理檢疫漏洞　零星個案或陸續有來

▲ 何栢良批港府無認真處理檢疫漏洞，指零星個案或陸續有來。

本港昨日（5日）新增10宗確診個案，當中包括2宗本地感染個案，累計1268宗確診及1宗疑似個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，再有本地個案屬預期之內，反映有社區隱形傳播，批評政府無認真處理檢疫措施的漏洞，零星個案可能陸續有來。

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何栢良今（6日)早接受電台訪問時指，再有本地個案屬預期之內，突顯政府沒有認真處理檢疫措施漏洞，零星個案可能陸續有來。他又指， 再有病毒傳入，很大機會是由外國返港人士帶入社區；又指由3月至今，部分獲豁免人士無被安排接受化驗，家居檢疫可導致「病毒零距離」，產生隱形傳播鏈。

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昨日 新增一宗本地個案的感染源頭未明，涉及 一名59歲男子，他分別於坪石邨及屯門內河碼頭兩間食肆工作，何栢良 估計會有群組爆發風險，而 兩間 食肆員工及食客或有機會「中招」。他質疑政府並非不知如何做，而是沒有決心做，並 建議當局參考內地及外國設街站收集樣本化驗，強調這個做法不構成傳染風險。

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至於口岸檢疫方面，何栢良認為入境人士均需接受檢測，至其樣本結果呈陰性才可獲安排到指定地方作隔離；若機場室內的檢驗空間不足，可參考各地機場做法，在空曠戶外地方設臨時檢驗地點。當局亦可與酒店業界商討，如參考新加坡的做法，要求外傭入境時，先到政府接納的指定酒店接受檢疫。

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責任編輯：郭詩詩