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【口罩供應】BFE+PFE≥95% Shield Plus兒童口罩　OK便利店發售每盒$50【內附地址】

健康 12:22 2020/07/06

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熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

OK便利店發售兒童口罩每盒$50。

小朋友復課，家長都急於為小朋友購買口罩防疫。OK便利店今日（6日）下午2點發售香港製造兒童口罩Shield Plus，每盒$50。

OK便利店於fb表示，即日 (7 月6 日) 下午 2 時於指定100間香港OK便利店開始發售Shield Plus 兒童口罩20片裝。每人每日限購1盒，每盒 $50 。數量有限 ，售完即止。

Shield Plus 兒童口罩20片裝產品規格：

  • 香港製造
  • BFE細菌過濾效率 ≥95%
  • PFE微粒子過濾效率 ≥95%
  • 有效過濾95%或以上細菌及微粒，有效阻擋飛沬。
  • 3層過濾設計，貼面剪裁，舒適透氣。
  • 尺寸: 14.5 cm x 9.3cm (±0.3 cm)

OK便利店將於指定100間分店發售，地址請睇【下一頁】

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責任編輯：王俊賢

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