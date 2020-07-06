結合線上線下服務社群 香港復康會疫境中緊守崗位 將危機化為轉機

新冠肺炎疫情自一月底爆發以來，社會近乎停擺，受影響的又豈止商界，依賴實體中心提供服務的社福界同樣舉步為艱。一般人面對突如其來的疫情亦會無所適從，何況一眾頓失社區支援的長者及弱勢社群。

▲ 企業在是次疫情期間盡顯企業社會責任，與社福機構攜手抗疫。

▲ 香港復康會最近進行Facebook Live直播，取名為「復康加油站」，期望藉著不同的勵志故事傳遞正能量，為大眾打打氣。

香港復康會總裁梁佩如（Pamela）指，機構服務對象包括屬疫症高危一族的長者、長期病患及殘疾人士。他們當中有許多人因為缺乏口罩而不敢外出，除了無法如常到社區復康中心外，就連補充日用品和食糧也成問題。除了日常生活不便外，一些復康人士的復康進程也深受影響。由於家居環境所限，他們需要不時到住所附近的公園做運動，以防止肌肉萎縮和退化，但疫情迫使他們長留家中，惶恐渡日，焦慮的心情進一步對健康造成負面影響。

幸而，香港復康會的管理層早於農曆新年時便制定應對計劃，透過機構屬下的社企營康薈搜羅口罩及抗疫用品，隨後更旋即成立危機應變小組。同時，該會得到義工的無私付出，主動照顧有需要的鄰舍，還獲得50多位善長及機搆捐出超過16萬個口罩，受惠人數接近兩萬。

Pamela憶述派發口罩和抗疫物資予一名坐輪椅的年輕人，他因為沒有口罩而無法外出參與摯愛的活動。在失去精神寄託之下，那位年輕人差點抑鬱，當他接過香港復康會提供的口罩時雀躍萬分，令Pamela欣慰不已。

疫情間派逾16萬口罩

▲ Pamela指出，由於家居環境所限，疫情迫使復康人士長留家中，惶恐渡日，焦慮的心情進一步對健康造成負面影響。

▲ 香港復康會得到各方善長捐助，疫情期間已收到超過16萬個口罩，近2萬人受惠。

▲ 在未來的日子，香港復康會有賴各企業及有心人的支持，以繼續陪伴有需要人士跨過未來的每個難關。

與安進攜手面對難關

香港復康會迎難而上的幹勁，是各方伸出援手的原因，捐助機構之一安進亞太區總部（Amgen JAPAC Region）正是被該會的理念吸引。安進是致力於創新藥物研發的國際生物科技公司。於疫情在亞太區爆發開始，安進便關注患者及醫護人員面對的困難，除了關懷患者、為患者提供遙距保健及自我管理學習外，早前還捐出共780萬港元，支援亞太區的病人組織和前線醫護，而香港復康會是香港區的受惠機構之一。

Kara表示：「除了提供廣泛的服務外，香港復康會還協助患者成立病人自助組織，讓他們可以長遠得到同路人的支持。這與安進的理念一致，大家都致力幫助面對不同健康挑戰的人士，推動自助互助，相信我們的合作將會很有意義。」

▲ Kara表示，安進跟香港復康會的理念一致，大家都致力幫助面對不同健康挑戰的人士，推動自助互助，是次合作十分有意義。

善用資源 跳出社福服務框框

雖然在疫情期間，香港復康會部分服務需要暫停，該會借此契機，從以中心為本轉型為線上線下結合，以新穎方式繼續提供支援。最近，有賴安進的捐助，進行Facebook Live直播，並取名為「復康加油站」，期望藉著不同的勵志故事傳遞正能量，為大眾打打氣，首集邀得中風康復者兼香港復康會副主席莫關雁卿（Edith）分享；更有該會物理治療師教授復健操，讓不便外出的朋友舒展筋骨。

此外，香港復康會還推出各種遙距服務，包括：電話諮詢服務，以了解復康人士的情況，提供更適切的服務；製作抗「逆」錦囊影片並上載至YouTube，透過網上教學讓患者在家抗疫之餘，繼續復康訓練；以及透過WhatsApp和Zoom等應用程式進行視像對話，提供情緒支援，送上關懷等。

▲ Ricky 認為時下講求「使命營商」，面對疫情，企業應守望相助，結合不同企業的力量。

▲ 人稱「神奇女俠」的Edith天性樂觀，即使於事業如日方中時中風，她仍然秉持一貫「笑看風雲」的態度，並以自己的經歷勉勵大眾。

盡顯企業社會責任 攜手抗疫

能透過網上渠道提供眾多新服務，服務更深受使用者的歡迎，成果是安進香港及澳門區總經理張欣庭（Kara）所始料未及的，她透露安進將繼續與香港復康會合作，幫助更多有需要的人士。她表示：「希望疫情過後，我們可以合作做一些教育和疾病篩查方面的社區外展工作，我相信只要我們帶領大家多行一步，及早預防疾病，大家可以活得更健康。」

對於安進的大力支持，香港復康會由衷感激，而在疫情中，該會機構傳訊及籌募委員會主席暨鴻福堂集團行政總裁兼執行董事司徒永富（Ricky）留意到平日「很少一起行動」的企業也難得聚首，他認為時下講求「使命營商」(Business as Mission)，面對疫情，企業應守望相助，結合不同企業的力量。他表示：「辦法總比困難多，但辦法需要大家像十兄弟般共襄善舉，有錢出錢，有力出力。」Ricky認為，每間企業都有不同的長處，如果企業之間在回饋社會時可互相協調，將會帶來更大的協同效應，Ricky亦有夥拍其他企業參與義工活動，為弱勢社群送暖。

日子再難也會過去

有「神奇女俠」之稱的Edith亦未敢於疫情期間經常出門，但天性樂觀的她仍然秉持一貫「笑看風雲」的態度，並以自己從事業高峰重摔、走過鬼門關的經歷勉勵大眾：「人跌下來，還是會再爬上去，一波一浪，高山低谷，難關總會過去。」

Pamela亦藉此機會呼籲各企業及有心人繼續支持香港復康會的工作，讓香港復康會可繼續陪伴有需要人士跨過未來的每個難關。

(資料由安進香港提供)

HK-04102-AMGEN-2020-Jun

Date of Approved: Jun 2020