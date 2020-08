【非常醫生】瑪麗醫院半年實習期矢志腎科　何仲平難忘梁智鴻指導：他給我很大信心

成長路上總有一、兩個良師益友,行醫40年的何仲平醫生也不例外。對於他來說,這個人就是前醫管局主席梁智鴻。在瑪麗醫院半年實習時光,除了醫理外,何仲平從梁智鴻身上學到做人處世。梁智鴻一句「yes, of course」足以令何智平畢生受用,也使他立志奠下成為腎科專科醫生的路。

▲ 在半年實習期,何仲平從梁智鴻身上學到做人處世和思維模式,畢生受用。(圖片來源:受訪者提供)

1969年考入醫學院,修讀5年醫科期間,何仲平自言可見識到所有專科,對腎科興趣不算太大。直到在瑪麗醫院成為實習外科醫生,何仲平遇上當時上司、泌尿科醫生梁智鴻,發現整間病房內都是腎科病人:

何仲平坦言:「做醫生不能教,只能偷師,無人會好像讀書時那樣教你。」他在梁智鴻身上學到的,不只是書本上的知識,而更重要的是做人處世、處理病例的態度方法。當時梁智鴻已是主任醫生,通常醫生巡房睇症後,會向他解釋病例。無論遇到甚麼奇難雜症,梁智鴻好像不費吹灰之力,很快就解決到。

▲ 何仲平笑言,做醫生不能教,只能偷師。(黃建輝攝)

解決問題後,梁智鴻會向其他醫生解釋箇中原理。何仲平因而學習到對方的邏輯思維,如何從一件事上,跳躍思考到另一件事。另一樣是令他的腎臟知識增進不少,對腎科興趣也越來越大:

學習待人接物一生受用

實習了半年,何仲平記得一件趣事,當時他準備與同房另外5名實習醫生離開,(按:一般病房當時只有兩名醫生,何仲平表示有6名醫生,是因為工作量的確很大)最後一天,梁智鴻跟他們說了一句話:

You’re the model houseman. I hope at least one of you’ll come back.(你們是最佳實習醫生,我希望你們當中至少有一位會回來工作。)