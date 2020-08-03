【非常醫生】瑪麗醫院半年實習期矢志腎科　何仲平難忘梁智鴻指導：他給我很大信心

▲ 何仲平跟隨梁智鴻在瑪麗醫院實習半年，除了醫理外，更學懂他的做人處世，畢生受用。

成長路上總有一、兩個良師益友，行醫40年的何仲平醫生也不例外。對於他來說，這個人就是前醫管局主席梁智鴻。在瑪麗醫院半年實習時光，除了醫理外，何仲平從梁智鴻身上學到做人處世。梁智鴻一句「yes, of course」足以令何智平畢生受用，也使他立志奠下成為腎科專科醫生的路。

▲ 在半年實習期，何仲平從梁智鴻身上學到做人處世和思維模式，畢生受用。（圖片來源：受訪者提供）

1969年考入醫學院，修讀5年醫科期間，何仲平自言可見識到所有專科，對腎科興趣不算太大。直到在瑪麗醫院成為實習外科醫生，何仲平遇上當時上司、泌尿科醫生梁智鴻，發現整間病房內都是腎科病人：

當時全港其他醫院都沒有血液透析，只有瑪麗醫院有，從此我就喜歡上這科。會喜歡上腎科，都是因為梁智鴻醫生。

何仲平坦言：「做醫生不能教，只能偷師，無人會好像讀書時那樣教你。」他在梁智鴻身上學到的，不只是書本上的知識，而更重要的是做人處世、處理病例的態度方法。當時梁智鴻已是主任醫生，通常醫生巡房睇症後，會向他解釋病例。無論遇到甚麼奇難雜症，梁智鴻好像不費吹灰之力，很快就解決到。

▲ 何仲平笑言，做醫生不能教，只能偷師。（黃建輝攝）

解決問題後，梁智鴻會向其他醫生解釋箇中原理。何仲平因而學習到對方的邏輯思維，如何從一件事上，跳躍思考到另一件事。另一樣是令他的腎臟知識增進不少，對腎科興趣也越來越大：

他的自信心很強，有時他會反駁別人，但通常他是正確的。教書時，他會逐個步驟去講解，非常容易理解。每一件事，他都有很清晰的主意。

學習待人接物一生受用

實習了半年，何仲平記得一件趣事，當時他準備與同房另外5名實習醫生離開，（按：一般病房當時只有兩名醫生，何仲平表示有6名醫生，是因為工作量的確很大）最後一天，梁智鴻跟他們說了一句話：

You’re the model houseman. I hope at least one of you’ll come back.（你們是最佳實習醫生，我希望你們當中至少有一位會回來工作。）

獲得肯定，當時都很開心，但弔詭的是，最後回去的只有兩名醫生，而何仲平卻不在其中。他選擇了到當時新成立不久的瑪嘉烈醫院，成為一名腎科（內科）醫生：

大家都很開心，但當時我心知肚明，那個人不是我。實在太辛苦，最後我決定做腎科（內科）。有兩個同學都有回去做。

▲ 何仲平完成實習後離開瑪麗醫院，選擇做腎科醫生。（黃建輝攝）

雖然沒有跟隨梁智鴻行醫，多年來何仲平仍然相當敬重梁智鴻，工餘外有不少交集，何仲平更笑言：「他現在有甚麼，我都會跟著他做。」除了醫理和工作思維模式外，梁智鴻一句對下屬的口頭禪，亦影響何仲平不少：

有時我們有要求，他會回應：「yes, of course!（當然可以）」給予我們很好的信心，他人真的很好，很鼓勵其他人。所以我現在對下屬也會說：「你有甚麼要求，如果做得過，我當然可以。」不是說書本上的知識，而是他的處事方法、待人接物，一生受用，到現在也是如此。

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記者：陳昊淋