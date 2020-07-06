【IB放榜】聖保羅男女狀元溫書全力衝刺不忘休息　女狀元自製電子化筆記方便速記

▲ 聖保羅男女中學的IB狀元分享讀書心得。(梁偉榮攝)

聖保羅男女中學今年出產4位國際文憑大學預科課程（International Baccalaureate，簡稱IB）「狀元」，對於要如果在IB取得高分，4位狀元亦大方分享讀書心得。4人不約而同地表示讀書要做好時間管理，善用時間溫習之餘，更強調休息的重要性，「休息充足才能準備下一次的衝刺」。

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將入讀英國劍橋大學人文政治科學系的孫仲文認為，每人從小應建立相應的讀書習慣，建議可多上網發掘不同讀書方法，從中摸索最合適自己的一種。他個人而言讀書時喜歡做筆記，將每個範疇老師所授及參考書的額外資料抄下，有系統地方便自己溫習。女狀元盧梓清亦認同做筆記的方法，而她更會將筆記內容電子化，在電腦上將資料化成電子圖表，以便在考試前夕「速記」。

另一女狀元陳玥頤則主張手寫筆記，並於溫習期間大聲朗讀入便將內容「入腦」。每日溫習8小時的玥頤更指，適當分配時間是她的「致勝關鍵」，令她全力溫習的同時亦能兼顧自身興趣，例如她每日都會抽時間吹口琴、與家人閒聊放鬆心情，「每日溫書動力就為來自期待休息時間，放鬆自己」。

冀從醫狀元黃思恆更傳授獨家「竅門」，他指IB每科均設有課程綱要(Syllabus)並附有不同考試問題，他建議考生可研究每個課題，自設一個小清單，記下相關重點，確保課題所有部分都熟練後才溫習下一課題。

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記者：蘇文軒