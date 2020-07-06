香港快運8月2日恢復航班營運

▲ 香港快運宣布，恢復航班營運日期為8月2日。（資料圖片）

全球旅遊業正受新冠肺炎影響，令不少旅行團及航班取消。香港快運（HK Express）今日（6日）宣布，將恢復航班營運日期改為今年8月2日，以應對亞太地區各國就新型冠狀病毒疫情而繼續推行的入境限制政策。

HK Express表示，因應市場情況，航空公司正計劃於2020年8月2日起逐步恢復航班營運，以及就該日起出發之航班作出相應調整。如有任何航班資訊更新，將透過官方網頁公布，並將繼續提供彈性安排予因暫停航班營運而受影響或已購買機票於8月31日或之前出發的旅客，他們均可選擇更改出發日期、更改航線、以等值的代金券或現金作為退款之安排。

HK Express於今年3月20日宣布，3月23日起停運所有航班，至6月10日時表示，暫停航班延至7月11日，而今日再次將恢復航班營運日期延至8月2日，至今停飛逾4個月。

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責任編輯：郭詩詩