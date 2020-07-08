【淘寶屋】孝順女$16萬為父母裝修220呎黃大仙公屋　淘寶打造60年代花樣年華安樂窩

▲ 黃大仙公屋竟然可改造為60年代花樣年花風格豪宅！

近日，有網民分享為父母淘寶傢俬，只需港幣$16萬便把220呎的黃下仙公屋住所裝修成60年代花樣年華復古風格的安樂窩！帖文一出即引來極大迴響，該網民區小姐接受訪問，分享裝修過程的樂趣和挑戰。

▲ 廳房改造後。（相片由受訪者授權提供）

鋼琴教師變「室內設計師」

從事鋼琴教師的區小姐的父母居住在黃大仙公屋，單位實用面積僅220呎。由於區小姐了解過很多公屋裝修，發現給長者住的公屋，總是裝修得像老人院或醫院。

因父母不太年老，區小姐希望可以把單位裝修得漂亮、年輕及活力一點。

始終生活是自己的，將屋企裝修得好啲，心情都會好啲！

$16萬改造公屋

區小姐在設計時沒有要求特定風格，只是想把漂亮的顏色質感配搭好。她於去年10月初開始正式裝修，12月中下旬結束。

▲ 廳房改造前。（相片由受訪者授權提供）

是次大改造一共花了港幣$16萬，所有傢俬連運費約花了約港幣$5萬、聘請裝修師傅約港幣$11萬，當中包括約港幣$2萬的師傅負責訂造的廚櫃，整個工程裝修連傢俬約港幣$16萬。

是次大改造，廳房變為開放式￼，增設地台床加衣櫃、一排地櫃及大門邊的嵌入式鞋櫃￼。這些櫃全在淘寶訂造尺寸，價錢大約為港幣$2.5萬，增加空間感同時也可增加收納空間。

廳房以綠色及白色為主調，配以三面金屬框的特色鏡子，打造60年代花樣年華的風格。綠色的牆壁配搭白色的衣櫃和地櫃，猶如皇宮的設計，加上帶有設計的金屬框鏡子及櫃子的金屬門鈕，少許的點綴增添豪華感，又不會給人庸俗的感覺。此外，鏡子能在視覺效果上增加空間感！

▲ 廳房的地櫃。（相片由受訪者授權提供）

區小姐在淘寶訂造洗手間鏡櫃、洗手盤櫃、廚房鋅盤及全屋所有燈具和開關掣面等等。除了浴室花灑牆的雲石磚從淘寶購買，全屋地磚牆磚則由師傅帶她到元朗購買。

▲ 洗手盤櫃裝修前（左）、裝修後（右）。（相片由受訪者授權提供）

洗手間及廚房需重新裝修、重新鋪磚以及訂造廚櫃及地櫃，並用上玻璃門配金色金屬門鎖，增加透光度及空間感，也帶點復古美。

▲ 洗手間改造前（左）、改造後（右）（相片由受訪者授權提供）

廚房走歐陸式風格，以藍色及白色為主調，藍色的吊櫃及地櫃可收納食物及廚具，非常實用。天花板配上一排4盞的金屬管吊燈，配搭吊櫃及地櫃的金屬門鈕。磚牆選用了白色的雲石牆，令整體環境更光猛之餘，也給人一種高貴的感覺。

▲ 廚房改造前（左）、改造後（右）（相片由受訪者授權提供）

￼這次裝修由設計到採購材料由區小姐一手負責，而裝修師傅則負責執行一切操作，所以比較能夠壓縮費用。不過她強調師傅是次因人情價，也收得比較便宜，因此價錢未必能完全作參考。￼

裝修挑戰

裝修期間，區小姐工作忙碌，很多時候只能在乘車、晚飯、睡前時間去找材料傢俬、協調送貨、跟傢俬店聯絡、修改自己的設計，以及跟裝修師傅協調工程操作及時間等等瑣碎事情。

此外，她的裝修經驗少，很多細微位置很容易做得不好而需重做。她也受到預算限制，很多工程或物料要作出取捨，可是她對裝修效果滿有信心，

不管預算多少，只要顏色質感配搭得好，也可以做出華麗的風格！

細小單位仍可改造得漂亮

裝修後，區小姐感到非常有成功感，因為總算是一手一腳打造出來，發現即使單位面積很細小，只要用心，仍然可以打造出舒適漂亮的居所，不花大錢住得開開心心！

她稱讚裝修師傅盡責，也對淘寶訂造的傢俬質素感到滿意。最後，她建議大家，如果在淘寶訂造傢俬，最好做多些資料搜集，因為未必每間店的質素都好，而且內地與香港文化不同，有機會在溝通上不愉快。

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記者：王芷瑩