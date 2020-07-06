感應式流動支付應用全球普及 新技術Tap on Phone「一拍秒付」

新冠肺炎疫情影響大眾的生活以至消費習慣，為減少外出和社交接觸，不少人均透過網上渠道購物。有全球性調查發現，亞太區消費者的消費模式除迅速由綫下轉移到綫上外，他們更傾向減少使用現金，而改以電子支付，並料有關習慣將在疫情過後仍然持續。因應有關趨勢，有全球支付科技公司推出全新感應式支付技術，為消費者以至商戶提供嶄新的交易體驗。

全球支付科技公司Mastercard於今年6月對全球15個國家合共6,750名受訪者進行調查，分析他們的消費模式和習慣，當中發現46%的亞太區受訪者表示計劃減少使用現金，而大多數受訪者更認為使用感應式支付乃大勢所趨，促使電子商貿和感應式支付持續發展並愈趨普及。

消費者減少使用現金促電子支付

事實上，Mastercard早於今年4月曾進行同類調查，結果發現79%全球受訪者及91%亞太區受訪者表示已使用一拍即付的感應式支付方式；而基於安全和衛生考慮，74%全球受訪者和75%亞太區受訪者指出，即使在疫症大流行結束後仍會繼續使用感應式支付方式消費。綜合兩次的調查計劃，足見感應式支付的發展趨勢強勁。

配合上述的發展趨勢，Mastercard積極納不同的科技，除了提供支援數碼化體驗的實體卡外，更推出多項嶄新的數碼化產品，包括「Tap on Phone」手機程式，讓消費者、商戶及小型企業能在新冠肺炎疫情，以至危機解除後仍能繼續安全地付款、收款，以及維持正常運作。

Tap on Phone交易安全便捷

傳統上，商戶收款時要透過一部「碌卡機」收款，而「Tap on Phone」的出現，能為商戶收款系統帶來突破。本地商戶或中小企只需在任何具NFC功能的Android手機中下載「Tap on Phone」手機程式，便能接受多種支付方式，包括感應式信用卡、扣帳卡和預付卡，以及手機錢包和智能手錶付款，免卻安裝終端機的額外費用，並享有一系列便利功能，包括電子單據、應付帳款、庫存管理及分析報告等，節省時間之餘更可降低成本。

至於消費者透過「Tap on Phone」在實體店消費時，可透過實體Mastercard卡作感應式支付外，亦可以智能電話輕觸商店內的感應式終端機消費，省卻各種使用現金的不便，隨時隨地安全便捷地消費。此外，考慮到交易的安全性，Mastercard首次將「品牌聲音識別」（Sonic Branding）引入香港，並應用在「Tap on Phone」收款技術中。在確認了商戶交易金額並拍卡後，消費者將聽到Mastercard專屬的「品牌聲音識別」，以示成功透過Mastercard安全付款。

▲ 當消費者將聽到Mastercard專屬的「品牌聲音識別」，即意味成功安全付款。

據了解，現時Mastercard正積極與本地的不同商戶合作，照顧港人衣食住行各方面的需要，相信大家亦很期待毋須帶現金出門、能隨時隨地快捷購物的樂趣。如果想率先體驗「Tap on Phone」的好處，大家不妨留意街上的士，因為「Tap on Phone」已經率先登陸的士！大家不妨體驗一下「一拍秒付」的暢快感覺。

(資料由客戶提供)