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涉駕駛警車撞傷女途人　男警被判服務令120小時

社會 12:52 2020/07/06

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被告今日於觀塘法院被判120小時社會服務令。（資料圖片）

男警員去年3月駕駛警車處理1宗暈倒事故時，涉衝紅燈致撞倒1名女途人，男警員早前經審訊後被裁定1項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪成，今於觀塘裁判法院被判120小時社會服務令，停牌兩年。裁判官判刑時指，多數干犯危駕罪行的人都是為了一己私利，但被告卻是出於救人心切，因此才判以被告社會服務令。

涉案被告陳家傑（46歲）早前經審訊後被裁定1 項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪成。辯方今求情時指，被告向來認真工作，他承認今次傷及他人是其過錯，對事主感到萬分抱歉，被告事後亦需接受心理輔導。被告案發時只是救人心切，希望盡快將暈倒的人送院。

裁判官判刑時指，雖然被告是在審訊後被定罪，但他於審訊期間並沒有否認其駕駛態度有問題，裁判官認為被告的行為屬危險，但一般人干犯危駕罪行，都是為了一己私利，而被告卻是為了救人，裁判官因此才考慮判以被告社會服務令。

裁判官最後判以被告120小時社會服務令，停牌兩年，並需自費修讀駕駛改進課程。

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記者：楊詠渝

罪行 危險駕駛

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