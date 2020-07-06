7人車司機乘客遭追截撞車亡　死因庭裁定死於意外促警研措施

▲ 案件今日於死因庭有裁決。（資料圖片）

交通警為追截疑超速的七人車，涉指示公路上車輛停駛，被質疑以車作「人肉路障」，七人車其後與其他車相撞，車上兩人身亡。死因庭上月展開研訊，死因裁判官今（6日）裁定司機在冰毒影響下駕車，及後撞到在警員指示下慢駛至接近停下的私家車，再撞上石壆，死者死於意外。裁判官表示警方不應期望警員會自行於內聯網重溫《警察通例》，亦不應假設警員有評估道路風險的常理，建議警務處處長積極地採取措施，要求警員在訓練日重溫通例等。

兩名死者分別為七人車司機鍾逸揚（37歲）及乘客張梓豪（26歲），於2018年2月11日在粉嶺公路發生交通意外，七人車當日與其他車相撞後，鍾當場死亡，張及後不治。

死因裁判官周慧珠今裁決時指，從多段行車記錄儀片段中可見，隸屬警察護送組的交通警員伍日溪指示公路上其他私家車慢駛時，伍曾伸出右手，手掌向後，並沒有揮動。雖然伍聲稱要拖慢後方私家車車速，但其行為與要求截停車輛沒有分別；不論伍的目的是如他所稱，為了拖慢後方車輛，然後到馬會道支路封路，還是如死因研訊主任指出，欲以車輛作「人肉路障」，均非本法庭須查明的事，但不論其原因，意外是因為車輛根據伍的指示慢駛甚至停下而發生。

裁判官續指，為死者驗屍的法醫指，鍾體內被驗出有冰毒，鍾或受冰毒的作用而導致意外發生。驗屍結果顯示，兩人死於多處受傷。裁判官裁定，司機在冰毒影響下駕車，及後撞到在警員指示下慢駛至接近停下的私家車，再撞上石壆，兩人死於意外。

裁判官指出，《警察通例》列明一般情況下，警員不可為了截停目標車輛，而徵用或截停其他車輛以阻擋道路，警員判斷是否截停目標車輛前，要考慮安全及必要性等因素；交通總部高級警司區永樑於聆訊時被問到，警員曾否接受評估該風險的訓練，警司回應指，「話係訓練又得，路面經驗又得，好多都係常理」。

裁判官認為，伍對道路上有何風險一無所知，但仍選擇拖慢其他車，警方根本不應假設警員有風險評估的常理，便放任不管，不作準備；有警員曾作供指，不記得通例有指引，證明事實並不如區所期望，警員會自行上內聯網重溫《警察通例》。

裁判官最後對警務處處長作出建議，指警方不應該期望警員會自行重溫通例，而應積極地採取措施，要求警員在訓練日重溫通例；任何人不應該與電台執勤的警長交談，指揮官亦應在警員追車時給予指示。裁判官要求處長必須就該些建議，於6個月內書面回覆法庭，解釋警隊最新執行的措施。

案件上月進行研訊，交通警員伍日溪作供曾指，他當日為協助截停七人車，曾指示粉嶺公路上其他私家車慢駛，但他否認指示其他車停駛作路障。他又強調，當時並不知道七人車疑左穿右插及超速等。

交通總部高級警司區永樑則供稱，事後警方成立了檢討委員會，暫時未得出結果，但亦暫時未發現警方出錯。警務處代表律師陳詞時指，警員一般情況下，不會用其他車作路障，本案是不幸意外。

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記者：林欣樂