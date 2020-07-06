【情緒教育】90後女生設網上情緒教育平台　寓遊戲於學習化解親子矛盾

▲ Ms.Chan Chan謂自己經歷讓她關注家長教育，尤其是關心兒童心理成長和精神健康。(黃建輝攝)

透過做手工與玩遊戲，原來也可以了解小朋友的情緒。情緒教育Ms.Chan Chan專頁版主陳彥君，因小學階段已眼見父母因教育ADHD弟弟，而壓力重重，希望長大後修讀心理學系，幫助社會人士認識情緒教育重要性。她認同情緒教育課程成本高，但第一步教育孩子去學習辯認情緒，只需要紙碟加一點顏色卡紙，已可做到。

Ms.Chan Chan是澳洲國立大學心理學系榮譽學士，2月成立Facebook專頁「Ms.Chan Chan情緒教育」，分享她設計的遊戲和手工資源，鼓勵親子一起進行情緒教育小活動，建立正能量。她期望日後能推動低成本的情緒教育工作坊，幫助基層家庭認識相關知識。Ms.Chan Chan剛入圍今屆「今生不作機械人夢想計劃」10強，她曾參與過不少義務工作，如早前為精神復康人士舉辦的情緒社交計劃，更一手包辦海報設計、課程編排。

疫情期間，Ms.Chan Chan見到英國兒童醫院重症科護士Molly Watts，在疫情下為減低兒童焦慮而創作繪本，感到很有意思，花了3星期向對方取到中文繙譯授權，同時先後聯絡衛生署及相關部門核證資料，讓本地兒童可閱讀好書；現時一位職業治療師更以童書製作故事YouTube，令大家都很有滿足感。

▲ 專頁內有英國繪本的中文版，故事最近由一位職業治療師Annie姑娘進一步製作簡單youtube動畫版。(黃建輝攝)

過度困境

Ms.Chan Chan謂入讀心理學系易入難出，笑謂第一年有400名同學，到最後一年班內同學只剩下40名。而她修讀完3年學士後，再攻讀一年榮譽學士，那年她曾研究精神復康人士家屬所面對的壓力，需要尋訪社區中的精神復康者及其家人訪問。

他們的故事令我很傷感，精神康復者家庭在融入社會上往往面對很大的困難，礙於精神病的污名，家屬覺得自己無從宣洩照顧的壓力，讓他們感到很無助！

▲ 「Ms.Chan Chan情緒教育」包含免費遊戲和手工資源，同時教育公眾正確的育兒知識，望帶動社會重視家庭的心理健康。(黃建輝攝)

Ms.Chan Chan笑謂自己出身幸福之家，但相差8年弟弟自幼受ADHD影響，長期被學校投訴，令父母壓力重重，也感染了她日後對推動普及的情緒健康充滿熱誠。

父母因要照顧弟弟，已用盡所有時間心力，我也不想他們再掛心我，故自幼已學會獨立……弟弟中一開始先後看過中醫、音樂治療，任何方法都試，到中三確診ADHD，那年間大家仍忌諱精神科，幸好服藥後病情受控。

她謂自己讀心理學，又參與過精神病患的研究，能鼓勵父母放開心懷，今天他們對ADHD抱住平常心，更樂意跟人分享。

弟弟已接納自己要和ADHD共存，他今天比之前快樂了很多。

轉化遊戲

她笑謂建立平台，也是自己實現夢想的第一步。

一來我是很擅長設計手工，故想到用遊戲滲入心理學知識！

▲ 她把生氣的情緒理念變成這個「趕走生氣籃球機」，讓小朋友明白生氣可以有很多解決方法。

其專頁上有她構思的「趕走生氣籃球機」，只是把鞋盒、膠杯和雜誌紙等製作，讓孩童具體感受自己生氣狀態，及方便家長跟他們找出適當的方法，減少負面行為。

這些方法都有心理學理論，而玩具上面寫上最簡單的表述：我覺得……因為…… 不要看輕這一句話，若一個人生氣，能向對方清晰表達，已可把心情穩定下來。

另外，她自創過一副極可愛的「情緒百變拼圖」，1月時曾帶到柬埔寨珠山的山區小學和湖南作義教之用，同時為柬埔寨學校老師即席用簡單物料創作音樂、體育、美術教具，加入情緒教育元素。

▲ 今年1月她分別把教材帶到柬埔寨珠山的山區小學義教。(黃建輝攝)

▲ 她義教時即席設計的英文教材。(受訪者提供)

「以下是情緒百變拼圖」玩法︰

1.拼合表情

在專頁下載A4拼圖檔案，列印並協助小朋友一起剪出五官、眼淚圖案；在鏡子前指揮小朋友擠眉弄眼，擺出各種不同情緒下的相應表情，邊看鏡子邊用拼圖在紙碟上拼出鏡中表情。年紀較大的小朋友可以使用畫筆繪畫表情，讓拼圖更千變萬化，能夠拼出「複合情緒」（complex emotion），例如羞恥、悔恨。期間家長可鼓勵孩子加入毛絨球，毛絨鐵絲等材料，以豐富小朋友的視覺、觸覺刺激（感覺統合元素），例如以毛絨鐵絲作眉毛。

▲ 她謂親子可以一起玩拼圖，並互相分享。(受訪者提供)

2.表達感受

小朋友的的語言表達在1歲至2歲會有明顯的進步，兩歲後便可以組成較豐富的句子，但由於內心感受比較抽象難表達，父母可以用簡單問題、或是教導小朋友使用簡單句式「我感到生氣（情緒詞彙），因為哥哥搶我玩具（事件）」，引導小朋友用言語形容感受、舉出簡單原因。

記者：胡麗珊