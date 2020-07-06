【新冠肺炎】「雙非」夫婦赴加拿大產子　疫情下中國領事館停工嬰兒回國受阻

▲ 「雙非」夫婦赴加拿大產子，疫情下中國領事館停工嬰兒回國受阻

新冠肺炎全球大流行，一名內地醫生近日在網上發帖，稱在今年2月內地新冠肺炎疫情嚴峻下，與妻子持旅遊簽赴加拿大多倫多產子，女嬰上月出世，正當欲安排母女回國時，赫然發現中國駐多倫多領事館停工，無法為女嬰辦理證件買機票回國，一家被困加拿大，生活開支大，遂網上求助，引發大批網民熱議。

綜合媒體報道，加拿大社交網站日前有求助帖，帖文稱，今年2月與妻子持旅遊簽證赴到加拿大，妻子留在當地準備產子，而自己是一名醫生，工作繁忙，遂將懷孕的妻子獨自留在加拿大，而自己回國。女兒6月出世，母女平安，日前他火速趕往加拿大看望母女，欲接兩人回國，卻發現中國駐多倫多領事館關閉，無法為女兒辦證件，即無法買到機票。

帖文中稱，夫婦兩人都是旅遊簽證，享受不了任何福利，一家三口被困加拿大，生活開銷巨大，走投無路下網上求助，

積蓄雖還有些，但這麼坐吃山空也不是事，真不知道接下來還會甚麼樣？

該帖文目前已刪除。

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報道指，夫妻二人都不是加拿大永久居民或公民，屬於「雙非父母」。而根據加拿大的法律，在加拿大領土出世的孩子，政府會給孩子開具出生證明，孩子生來就可以入籍加拿大。

而根據中國《國籍法》，「雙非」夫婦在國外誕下的嬰兒，即便獲得國外身份，在18歲之前仍具有中國國籍，但首次搭機返國入境必須申辦《旅行證》；待年滿18歲就依法需要對國籍作出取捨。

帖文一出引起網民熱議，大批網民直斥，2月正是內地新冠肺炎爆發期，還前往外國產子，自作自受！；樓主雖有留言稱，因妻子40歲屬高齡，之前一直難懷孕，故見內地疫情爆發，才出此下策去外國產子；但網民多不接受，認為「去加拿大產子，就是想拿加拿大福利」；有網民稱，「人算不如天算」、「赴加生子原本就應該做好準備，旅遊簽證本來就沒有福利。」

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責任編輯：王俊賢