【明星理財】《開心速遞》杜大偉20年前已成功上車　膽粗粗創業5年開5間火鍋店

▲ 杜大偉近年投資火鍋食痁生意不俗，他亦對投資物業有興趣。

近年在《開心速遞》演「細楊生」Peter而入屋的杜大偉，早前在《18年後的終極告白》演Tiger亦演技突破，但做藝人以外，杜大偉亦擅將藝人優勢化成生意投資，曾先後經營兒童教育及火鍋食店，自認投資取向保守的他，坦言只識買樓來累積財富。

杜大偉是1997年無綫藝員訓練班的畢業生，早年曾主持《至NET小人類》和《放學ICU》，開始了其藝員生涯。

做兒童節目主持，除了可鍛練演出經驗，且因演出時間固定，每周演出七日，經常「爆騷」下，杜大偉的收入亦大增，他亦曾表示高峰期可年薪近50萬。

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▲ 杜大偉笑指自己投資很保守，只懂買磚頭增值。（攝影：曾耀輝）

為增加收入開始做生意

杜大偉早前出席環球大聯盟的地產活動，向TOPick分享理財心理。他稱正因為做兒童節目主持時收入穩定，其置業路也由20多年前開始。他憶述：「因為父母指將來成室立室的話，也要有地方住，當儲到首期，便聽從父母意見去抽居屋。」

後來杜大偉結婚，就再在大圍買私樓作為愛巢，本身的居屋則留給父母住。至於選擇大圍區置業，他表示：「因父母住九龍區，外家則在新界區，希望找一個中間點方便照顧，大圍返TVB亦相對方便，便選擇住該區。」

▲ 杜大偉當年上車為結婚打算，而轉眼他已結婚24年。（取自IG）

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入行已逾20年，杜大偉深明做藝人收入不穩定，故很早便希望透過做生意來開源。「藝人的知名度是一個優勢，如當年做兒童節目時，便已跟朋友合資兒童教育中心；近年則夥同表哥膽粗粗一同搞食肆，不經意做了五年，生意亦漸上軌道。」

杜大偉當初跟表哥憑5萬元投資，短短5年內已開了7間火鍋店，雖然近期受疫情影響生意，今年結束了兩間分店，但他有信心可以捱過疫境。

有意到柬埔寨置業

在投資方面，杜大偉自言屬保守，從沒有買過股票，現擁兩層樓的他，體會到物業最能累積財富，故未來亦望多作這方面投資。

▲ 杜大偉近年對海外置業產生興趣，出席環球大聯盟時，自言正努力備課。（取自IG）

他分析：「自己不是好多資金，且覺得香港樓市近兩年升幅不大，怕入市會摸頂，故近年開始對海外置業有興趣，不過熱門地如泰國、星馬等，有許多當地措施、政策等，都要多問問別人意見。」

杜大偉自言為海外投資做了不少功課，最近特別對柬埔寨有興趣。「留意到柬埔寨GDP連續9年都有7%的增長，當地一間約300呎的優質單位，售價僅約50萬港元，租金回報率不俗，普遍有8至12%，比星馬等地的回報還要高。」

▲ 杜大偉20多年前已成功上車做業主。（曾耀輝攝）

他稱當地政府很歡迎外資，亦未有太多排華，故不乏租住需求，故他今年亦對進軍當地物業市場磨拳擦掌。

記者：陳家昌