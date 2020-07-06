【新冠肺炎】消息：坪石邨粥麵店再增1宗初步確診　衞生防護中心下午不設記者會

▲ 本港新冠肺炎疫情放緩，截至昨日共累計1268宗確診及1宗疑似個案。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續放緩，截至昨日共累計1268宗確診及1宗疑似個案。消息指，今日（6日）新增2宗本地感染個案，包括昨日確診坪石邨粥店男患者的男同事，衞生防護中心今日下午將不會召開疫情記者會。中心早前指，由6月起將以新聞稿公布輸入性及相關確診個案的資料，但只會就源頭不明的確診個案舉行新聞簡報會匯報詳情。

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本港昨日(5日)共新增兩宗本地感染個案，包括第1263宗涉及一名41歲於青山道吳毓輝西醫診所工作的女護士，以及第1269宗個案，於坪石邨「彬記粥麵美食」和屯門內河碼頭「建榮飯堂」任職的一名59歲男師傅。據了解，今日新增的一宗本地感染個案，是昨日確診的59歲男患者的一名30歲男同事，二人同於坪石彬記粥麵美食工作，他出現咳嗽及發燒，今日確診新冠肺炎，現於廣華醫院留醫。

中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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記者：陳子謙