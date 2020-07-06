  • 29°C
香港時間 : 2020706日 (一) 15:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【那些我愛過的人】希晨發現書文與瀚輝床照　樂汶被神秘要脅逼自首【內含劇透】

娛樂 14:03 2020/07/06

分享：

熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

《那些我愛過的人》內，方書文將面對更大的困境。

TVB劇《那些我愛過的人》將於本周五（7月10日）大結局，劇情白熱化。當中古希晨（馬貫東飾）與方書文（連詩雅飾）夫婦的感情，因為護士崔敏姿（麥皓兒飾）連番向希晨出擊而受損。方書文雖然知道希晨沒有不忠，可是對於丈夫處理敏姿關係的態度一點也不果斷，而感到非常生氣。

今晚（7月6日）的第21集《那些我愛過的人》劇情講希晨終於決定找敏姿說清楚，豈料敏姿反客為主，更把合照放上網示威。Sabrina（陳自瑤飾）看不過眼替閨密書文找希晨出氣，並跟「狐狸精」敏姿算帳。

一向不擅長處理人際關係的希晨被麗馨點醒後，毅然在診所當眾同事面前跟敏姿撇清關係。而後希晨向書文謝罪，夫妻破鏡重圓。

【那些我愛過的人】曾當攝影副手幫補生活　33歲馬貫東入行14年首當男二：不覺遲【有片】

古希晨與方書文夫婦重修舊好。

【那些我愛過的人】連詩雅回望十年演藝心路　Shiga感恩歷低潮磨練成長【多圖】

希晨發現書文懷孕

可是又有更大問題出現。在明晚（7月7日）第22集《那些我愛過的人》，方樂汶（黃翠如飾）被神秘人以書文與瀚輝的床照要脅，逼她自首，樂汶決定獨自承擔一切，並計劃與幸而親子同樂一天，卻被書文好心打岔，勾起姊妹積怨。

到後晚（7月8日）第23集，希晨無意中知道書文早已懷孕卻隱瞞，及後更發現書文與瀚輝（翟威廉飾）的床照，雪球越滾越大，甚至牽扯到樂汶與嘉炳，姊妹重翻舊帳。同時希晨堅持搜證，也令他跟書文的夫妻關係更惡化。

另一方面，希晨向煜誠求救，由此找到紀錄當年事件的證物，揭穿真相，原來車禍不是表面上樂汶搶軚盤所導致那麼簡單。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【那些我愛過的人】「御用媽打」教固執兒子做老公之道　68歲程可為從不推Job半生貢獻演藝【有片】
12:56 2020/07/04
【那些我愛過的人】「御用媽打」教固執兒子做老公之道　68歲程可為從不推Job半生貢獻演藝【有片】
【那些我愛過的人】黃芷晴演黃翠如囡囡搶鏡　童星喊戲惹觀眾憐愛人氣急升【有片】
16:45 2020/06/28
【那些我愛過的人】黃芷晴演黃翠如囡囡搶鏡　童星喊戲惹觀眾憐愛人氣急升【有片】
【那些我愛過的人】Sabrina懷葡萄胎須終止懷孕　陳自瑤演活女人堅強背後軟弱一面【有片】
10:47 2020/07/03
【那些我愛過的人】Sabrina懷葡萄胎須終止懷孕　陳自瑤演活女人堅強背後軟弱一面【有片】
那些我愛過的人 電視劇 TVB

最高瀏覽

【新冠肺炎】消息指坪石邨粥店師傅確診　居民：店內凌亂擠迫師傅無戴口罩
15:23 2020/07/05
【新冠肺炎】消息指坪石邨粥店師傅確診　居民：店內凌亂擠迫師傅無戴口罩
【那些我愛過的人】綠茶婊崔姑娘霸王硬上弓惹人厭　希晨終撇清關係與書文重修舊好【有片】
11:45 2020/07/04
【那些我愛過的人】綠茶婊崔姑娘霸王硬上弓惹人厭　希晨終撇清關係與書文重修舊好【有片】
【女團欺凌】AOA珉娥被隊友智珉欺凌10年割腕自殺　不忿隊友上門對質：刀在哪？
11:34 2020/07/05
【女團欺凌】AOA珉娥被隊友智珉欺凌10年割腕自殺　不忿隊友上門對質：刀在哪？