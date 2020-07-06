【那些我愛過的人】希晨發現書文與瀚輝床照　樂汶被神秘要脅逼自首【內含劇透】

▲ 《那些我愛過的人》內，方書文將面對更大的困境。

TVB劇《那些我愛過的人》將於本周五（7月10日）大結局，劇情白熱化。當中古希晨（馬貫東飾）與方書文（連詩雅飾）夫婦的感情，因為護士崔敏姿（麥皓兒飾）連番向希晨出擊而受損。方書文雖然知道希晨沒有不忠，可是對於丈夫處理敏姿關係的態度一點也不果斷，而感到非常生氣。

今晚（7月6日）的第21集《那些我愛過的人》劇情講希晨終於決定找敏姿說清楚，豈料敏姿反客為主，更把合照放上網示威。Sabrina（陳自瑤飾）看不過眼替閨密書文找希晨出氣，並跟「狐狸精」敏姿算帳。

一向不擅長處理人際關係的希晨被麗馨點醒後，毅然在診所當眾同事面前跟敏姿撇清關係。而後希晨向書文謝罪，夫妻破鏡重圓。

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▲ 古希晨與方書文夫婦重修舊好。

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希晨發現書文懷孕

可是又有更大問題出現。在明晚（7月7日）第22集《那些我愛過的人》，方樂汶（黃翠如飾）被神秘人以書文與瀚輝的床照要脅，逼她自首，樂汶決定獨自承擔一切，並計劃與幸而親子同樂一天，卻被書文好心打岔，勾起姊妹積怨。

到後晚（7月8日）第23集，希晨無意中知道書文早已懷孕卻隱瞞，及後更發現書文與瀚輝（翟威廉飾）的床照，雪球越滾越大，甚至牽扯到樂汶與嘉炳，姊妹重翻舊帳。同時希晨堅持搜證，也令他跟書文的夫妻關係更惡化。

另一方面，希晨向煜誠求救，由此找到紀錄當年事件的證物，揭穿真相，原來車禍不是表面上樂汶搶軚盤所導致那麼簡單。