【救救動物】被困馬戲團與虎搏鬥8年致下顎撕裂　獅子情侶重獲自由相伴度餘生

▲ 獅子情侶重獲自由，相伴度餘生。

馬戲團表演背後往往隱藏不少悲劇。動物保護組織Animal Defenders International（ADI）2018年從危地馬拉一個馬戲團救出一對獅子情侶。牠們被困馬戲團8年，與老虎群搏鬥，致遍體鱗傷。獲救後，牠們仍互相扶持，共度餘生。今年ADI再度發放片段，報道牠們的近況。

據ADI報道，危地馬拉這兩隻獅子Tarzan和Tanya，與老虎被困於狹小的籠子8年。Tarzan曾與老虎搏鬥，下顎受傷撕裂，牙齒受感染，令牠十分疼痛。Tanya雖然身形較小，但卻很勇敢。在馬戲團生活期間，為保護Tarzan，她不斷巡邏以防其他動物靠近，更曾被老虎抓傷臉。另一方面，Tarzan也在默默守護Tanya，以致她受驚嚇時，情緒得以平復。

ADI把牠們救出來後，為Tarzan安排牙科手術。無論在危難時，或是重獲自由後，Tarzan和Tanya經常依偎在一起，一起玩耍，一起進食，一起睡覺。Tarzan更會舔Tanya的頭，為她洗臉。

當年，ADI還從馬戲團救出40多隻貓科動物。ADI希望，能為Tarzan修復好下顎的傷口，並讓牠們有個新家園。

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責任編輯：熊詠思