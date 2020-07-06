【神隊友婆婆】照顧3孫仔女食車厘子免哽塞　一秒去果核法獲網民大讚長智識

▲ 本港有位婆婆幫忙照顧孫仔女，用了簡易方法取出車厘子核，令小朋友食得安心。

照顧孩子很花時間心思，本港不少家庭會聘請外傭或找長老幫忙，有位婆婆幫忙照顧4位孫仔女，愛烹調的她不時在網絡烹調群組分享，近日，她分享了車厘子去核貼士，令小朋友食得安心，大獲網民好評，大讚︰長智識！

神隊友「飛媽」有兩女兒已為成媽媽，她們分別育有2女兒及2兒子，婆婆不時幫忙照顧分別4歲9個月、快3歲、歲半以及兩個月大孫仔女。飛媽於上月下旬在網絡分享影片，她當時正照顧3位孫仔女，歲半的孫女吃東西尤其心急，擔心孫女哽塞，婆婆就將車厘子去核，並跟大家分享小貼士。

1秒去車厘子果核法

婆婆先將車厘子洗淨，拿起一把鉸剪，見她打開剪刀少許，熟練地刺入及剪開車厘子的底部，剪刀卡在果核，然後輕輕一扭，成功取出車厘子核，整個過程快速，不到1秒成功取出果核。影片中，見3位小朋友排排坐開心地吃著去核車厘子。

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女兒大讚媽媽是神隊友

當中男孩的媽媽Suifi受訪表示，影片歲半的女孩自小吃東西都好急，更曾試過哽親，婆婆每次教她食水果之時，為安全起見都會先起掉果核。同場的4歲9個月、快3歲的小朋友已經可以自行吃水果，不用刻意去果核。

有關影片大獲網民好評，女兒Suifi有大讚神隊友︰「媽咪你真係好犀利，世上最好的婆婆！」而其他網民表示長智識，大讚婆婆細心，留言表示「有婆婆的孩子像個寶」。另有媽媽表示每次女兒食車厘子，都很驚哽親，表示真的要小心安全至上。

可打直切半圓形食物

此外，由於圓形食物有機會把氣道阻塞，萬一不慎直接吞下圓形食物，就有機會造成哽塞的情況。家長須考慮到小孩的咀嚼情況、年紀等不同狀況，讓小朋友進食提子、車厘茄等圓形食物，可把食物打直切半，甚至可考慮將它們一分為四份。再者，小孩安坐進食，不邊走邊食亦可避免造成哽塞的風險。

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記者︰顏紫燕