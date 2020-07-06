【打噴嚏】柯震東當600名觀眾面前感觸哽咽　浪子回頭：為了所愛努力站起來

▲ 柯震東在《打噴嚏》特別放映會上數度哽咽。

台北電影節在昨晚（7月5日）於中山堂舉行《打噴嚏》的神秘場特別放映，也是該片的世界首映禮，戲票於開賣當天半小時內旋即售罄。《打噴嚏》台前幕後主要人物包括出品人柯耀宗、監製柴智屏、導演柯孟融，以及主演柯震東與林依晨，原著小說作者暨編劇九把刀齊現身映後座談，觀眾興奮報以熱烈掌聲與歡呼聲。

九把刀在會上透露，《打噴嚏》是他看過最多次的電影，沒想到這次看到一半居然開始哭個不停，對於電影終於能與大家見面，他內心充滿感謝。

他並說，2014年完成《打噴嚏》後歷經許多風風雨雨：「以為沒有人會陪我們宣傳，沒想到林依晨如此支持，更感謝柯爸爸與柴智屏柴姐，讓這部片能順利上映。」

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▲ 九把刀（右二）對於《打噴嚏》完成6年後終於可上映感慨萬千。

柯震東感慨萬千

其實《打噴嚏》在2014年拍攝完成，可是同年柯震東及房祖名因涉嫌吸毒、藏毒被捕，柯震東演藝事業受挫，之後洗心革面改過，直到2016年復出。

今次，與在場600位影迷一起看完《打噴嚏》的柯震東，便一時心有所感坦言：「這幾年真的很累，但我很努力在勇敢。」

他更數次哽咽感謝觀眾支持，和本片的主旨一樣要「為了所愛努力站起來。」迎來全場觀眾不間斷的掌聲與鼓勵。

▲ 柯震東指林依晨並非外表般柔弱。

林依晨外柔內剛

此外，柯震東更透露林依晨看起來安靜斯文的外表下，其實充滿爆發力，有機會和她吵架還蠻難得的。

林依晨則說，覺得這部電影並不是要呈現有多少超級英雄，而是希望能夠成為心中最重要的人的英雄。

▲ 《打噴嚏》台前幕後主要人物與在場約600名觀眾見面。

被問及詮釋片中所演的心心姊姊一角的心得，她答：「就是要順應時間、感受每個階段給予你的事物。」

她認為柯震東與自己當初的狀態是很適合這部戲的，也被美好的紀錄在影像當中。

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