被指欠付租金及雜費　Swatch華人行分店被入稟追逾466萬兼收舖

▲ （經濟日報資料圖片）

瑞士鐘錶集團Swatch位於中環皇后大道中華人行地下分店，遭業主日前入稟高等法院，指店舖自今年4月起拖欠管理費等費用，及至6月開始拖欠部分租金，期間雖曾支付部分租金，但仍拖欠其餘租金及費用，遂入稟追討共逾466萬，兼收回舖位。

原告VEMBER LORD LIMITED，答辯人THE SWATCH GROUP （HONG KONG）LIMITED。

入稟狀指，原告分別於2018年6月及2019年1月，就中環皇后大道中華人行地下G1、G3至G5舖位，與答辯人達成租賃協議，分別以135萬及180萬租出有關舖位，租約期至2021年6月及2022年1月止。

入稟狀指，答辯人自今年4月開始欠交管理費等雜費，至6月起欠付部分租金。原告指答辯人期間曾繳付部分租金，惟仍欠付未繳清之租金及雜費，遂入稟追討欠付租金及雜費等共逾466萬元，須交回舖位，兼須付利息及訟費。

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記者：林育慧