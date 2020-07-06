涉網上出售冒牌波鞋認罪候判　男警求情指過往1年執勤受傷遭「起底」

▲ 被告黃港恆。（經濟日報資料圖片）

25歲男警員涉於網上平台出售偽造商標的adidas球鞋，海關關員放蛇與其進行交易，期間男警員一度嘗試逃避關員追捕不果，男警員今（6日）於觀塘裁判法院承認出售應用偽造商標的貨品及抗拒海關人員等4項控罪。辯方求情指被告於過去1年社會事件期間一直於前線執勤，更曾因此受傷及遭「起底」。裁判官先為被告索取社會服務令報告，押後判刑。

涉案被告黃港恆被控於2019年1月29日，在觀塘港鐵站出售1對偽造adidas商標的球鞋，及管有兩對偽造adidas商標的球鞋，以及與同日抗拒兩名海關關員。被告今承認出售應用偽造商標的貨品罪、爲售賣或任何商業或製造用途而管有應用偽造商標的貨品罪，及兩項抗拒海關人員罪。

案情指，海關於網上巡邏時發現被告於網上平台Carousell以500元出售adidas球鞋，遂放蛇相約被告交收，雙方於案發當日相約在觀塘港鐵站交收，被告攜帶了3對adidas球鞋，最後關員選中其中1對球鞋後，將500元交給被告，並隨即宣布拘捕。被告其後嘗試逃走，並與關員糾纏，期間3名關員受傷。

辯方今求情時指，被告接受高等教育後加入警隊，於過去1年的社會事件中一直在前線機動部隊執勤，更曾因此受傷及遭「起底」。他現時育有1名9個月大的兒子，因為需騰出家中空間供兒子使用才出售家中球鞋，但卻未有檢查清楚球鞋的商標，而球鞋是他以1,000元購入，以500元出售，海關其後搜查其寓所亦未有搜出其他偽造商標的球鞋。

至於抗拒海關人員的控罪，辯方指被告當時只是一時情急而犯案，事後已深感懊悔，並希望向受傷關員致歉，若然被判監，被告將會失去一直引以為傲的職業，家中頓失經濟支柱。

裁判官杜浩成指出，過往亦曾處理警員犯案的案件，而社會對每一名警員都投放了大量資源，因此亦會期望他們認真執法，以身作則，免成為害群之馬。裁判官亦留意到被告加入警隊時間不長，已獲得眾多讚賞。裁判官決定先為被告索取社會服務令報告，並將案件押後至7月20日判刑，期間被告獲准保釋候判。

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記者：楊詠渝