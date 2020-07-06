涉港鐵站「跳閘」便衣警追截　水務署二級監工否認拒捕

▲ 警長楊希勤。（經濟日報記者攝）

水務署二級監工去年9月涉嫌在旺角港鐵站「跳閘」，被警長截停後涉拒捕，涉案監工早前否認1項抗拒警務人員，案件今（6日）於西九龍裁判法院開審。警長供稱，案發時以左手搭著被告右肩及表明身份後，被告即轉身及用雙拳打向他前臂，意圖掙脫。辯方質疑警長只出示委任證一、兩秒，不足以被告辨識警長身份。警長指，當時被告嘗試離開，所以須空出右手。

被告鮑樂明（25歲），早前否認1項抗拒警務人員。控罪指他於2019年9月10日，在旺角港鐵站2號月台上抗拒執行職務的警務人員X。

警長楊希勤供稱，案發當日早上打算於旺角港鐵站乘搭列車到金鐘上班，當時入閘區位置中間3部閘機壞了，以膠帶圍上，而楊在旁邊排隊等入閘時，看見被告跳過膠帶走向扶手電梯，他尾隨被告到扶手電梯，當時看見月台上的港鐵職員，他便越過被告，向職員表示身份後，要求職員查票，惟職員當時表現猶豫。

楊續供稱，他恐怕被告會走進車廂，遂上前截停被告，出示委任證及表明身份，並以左手搭向被告右肩，指出被告「跳閘」，要求他不要離開，惟被告隨即轉身意圖離開，他便以手捉著被告衣物，被告用雙拳打向他前臂，嘗試逃脫。

楊供稱，指被告正在襲警及即將拘捕他，並大聲呼叫港鐵職員協助，其後3至4名港鐵職員到場協助。楊及被告一同被帶到站長室，其後有軍裝警員到場跟進，楊到廣華醫院驗傷，發現左前臂有紅腫。

辯方質疑楊只向被告出示委任證一、兩秒，不足以讓被告辨識警長身份。楊指表明身份後，被告即轉身嘗試離開，所以須空出右手。

辯方追問楊，當時曾否嘗試用右手截停被告。楊回應指，當時不想使用過多武力，所以只用左手拉扯被告，及嘗試保持距離。聆訊今午續。

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記者：王仁昌