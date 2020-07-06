公開大學推津貼逾2,000萬元　補助2020/21學年就讀生

▲ 公開大學宣布推出一次性津貼，支援下年度學生。（資料圖片）

香港公開大學宣布，將撥款逾2,000萬元，設立一次性特別津貼，補助所有於2020/21學年就讀公大的學生。

公大表示，由於疫情持續多月，大學深明疫情對學生及其家庭生活帶來影響，特意動用捐款基金及作出資源調配，連同早前由校長黃玉山、學術副校長關清平、副校長（資源及發展）呂汝漢和副校長（學生及支援）唐創時承諾捐出的每月一成薪酬，推出一次性的特別津貼補助學生，希望與有需要的學生共渡時艱。

補助計劃將適用於所有2020/21學年就讀的公大學生。大學稍後將會向學生公佈有關津貼補助的詳情。同時大學亦設有不同種類的學生資助，幫助有經濟困難的學生。

除上述的一次性特別津貼，自2019年社會活動出現及2020年初疫情爆發至今，公大已額外撥款2,200萬元推出多項措施，保障師生的安全與健康、提升網上教學質素以確保學生的學習進度不受影響，以及支援學生在學習和生活上的需要。

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責任編輯：吳卓峰