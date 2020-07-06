【升中派位】本年度90%學生獲派首三志願　按年升3個百分點

▲ 升中派位結果明日（7日）揭曉。（資料圖片）

升中派位明日（7日）放榜，教育局今（6日）公布，今年獲派首3志願的整體滿意率為90%，較去年升3個百分點。

教育局表示，2020年度有54,112名學生參加升中派位，比去年多出1,195人。「自行分配學位」及「統一派位」階段合計，90%學生獲派首3志願，較去年87%，上升3個百分點；77%學生獲派首志願，較去年的74%，亦按年上升3個百分點。

自行分配學位階段之中，有63%學生獲派首志願，微跌1個百分點；而統一派位階段，則有83%學生獲派首3志願，62%學生獲派首志願。

【升中派位】疫下升中派位叩門添變數 跨境生或棄學位 本地生成功機會增

所有參加中學學位分配辦法的應屆小六學生，明日必須返回就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」，並於周四至五（9至10日）前往獲派中學註冊。

倘若學生特別是跨境學童，及其家長或監護人均未能親身回校領取相關文件，有關學生的家長或監護人應事先以書面授權代表替其子女領取及辦理註冊手續。

局方提醒，若家長或監護人有實際困難未能親自或授權代表領取「入學註冊證」及辦理註冊手續，須事先與學生就讀小學聯絡，學校會將有關學生的「入學註冊證」送交教育局學位分配組，以便局方通知獲派中學並作出適當的註冊安排，否則會被視為放棄獲派學位，有關家長或監護人亦應盡快與學生獲派中學聯絡。

教育局呼籲，家長及學生以平常心面對派位結果，強調學生的學習成效並非只取決於其獲派的學校，家長應繼續支持和鼓勵子女，以免個人的期望加重子女的負擔。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：馮琪雅