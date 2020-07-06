涉偽造學生課堂出席記錄　商專助理校長及統籌主任判服務令

▲ 案件於西九龍法院判刑。（資料圖片）

香港商業專科學校前助理校長與項目統籌主任涉偽造學生課堂出席記錄，以騙取僱員再培訓局資助近17萬元，兩人早前各承認1項串謀詐騙罪，今（6日）於西九龍裁判法院被判各160及80小時社會服務令。被告為商專助理前校長曹敏和（35歲）及前項目統籌主任張豪翔（33歲），兩人承認於2017年6月至2018年3月期間，偽造某課程的學生出席紀錄，以誘使僱員再培訓局增撥學額，以及批出相關資助共約16.8萬元。

辯方求情時指，感化官報告建議判以被告社會服務令。裁判官接納建議，判兩名被告分別160及80小時社會服務令。

案情指，僱員再培訓局要求學生的課程整體出席率必須達到85%，兩名被告為了獲得資助，偽造其中3名學員的出席率，令課程出席率由78%達到85%。

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記者：林欣樂