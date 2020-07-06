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【新冠肺炎】消息：今日增2人初步確診　68歲男患者聯合醫院留醫

社會 14:56 2020/07/06

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（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情回穩，惟近日再添變數，消息指本港今日新增2宗新冠肺炎本地初步確診個案；當中包括昨日確診第1269宗59歲男患者的同事，同於坪石彬記粥麵美食工作，他出現咳嗽及發燒，初步確診新冠肺炎，現於廣華醫院留醫。

【新冠肺炎】 消息：再增一宗本地個案　坪石邨粥店男患者一名男同事初步確診

據悉，另有一名68歲男子亦初步確診，暫未知是否與坪石邨群組是否有關，現於聯合醫院接受隔離治療。除新增兩宗初步確診個案外，消息指本港今日再增多宗輸入個案。

未計及今日新增個案，本港累計至今錄得1268宗確診個案及一宗疑似個案。

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記者：陳正怡

疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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