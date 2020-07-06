【IB放榜】本港今年誕23名IB狀元　按年跌逾3成

▲ 本港今年出產23名考獲45分滿分的IB狀元，直資名校聖保羅男女中學佔4人。（梁偉榮攝）

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，今年本港出產23名考獲45分滿分的IB狀元，按年大減11人、跌幅逾3成。

國際文憑組織（IBO）公布，今年全球共有174,355名學生完成IBDP或「國際文憑職業相關課程」（IBCP），本港佔2,324人，約佔1%。

本港整體學生平均分為36.31分，合格率為97.94，比去略為高出1個百分點；641人取得40分或以上佳績，按年增56人；23人更奪得45分滿分，但比去年34人，減少11人。

今日較早前，多間有開辦IB課程的直資、私立及國際學校陸續公布成績，其中直資名校聖保羅男女中學及拔萃男書院，分別誕下4名及3名IB狀元。

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記者：馮琪雅