【救救貓咪】街頭公然生火燒焦貓咪食用　冷血男辯稱沒錢吃飯路人拆穿謊言

▲ 意大利一名男子近日被發現在街頭直接生火，公然燒烤貓隻食用，行為令人髮指。

意大利一名男子近日被發現在街頭直接生火，公然燒烤貓隻食用，有路人上前質問制止時，他竟表示自己「沒錢才這樣做」。事發時被當地一名議員目撃並拍下片段，不少看過片段的網民紛稱狠批男子行為冷血。

貓咪被燒至焦黑

據英媒《太陽報》報道，意大利聯盟黨（Lega Nord）女議員塞卡迪（Susanna Ceccardi）早前上載事發片段至facebook，事發地點位於意大利托斯卡納區利佛諾省。

片段中，一名疑似是流浪漢的男子正在當地一個車站廣場旁邊生火，並把一隻貓咪燒至焦黑，當時一名女路人即上前制止，並表示：「我們不會把貓咪作煮食用」，沒想到男子竟表示自己「沒錢才這樣做」。女路人即無名火起地指：

如果沒錢吃飯可以去工作賺錢，每一個人都是這樣做，而且我看見你有錢買香煙，偏偏沒錢買麵包充飢，真是可憐又可恥。

恐將面臨4個月至2年的監禁

據目撃事件並拍攝片段的女議員塞卡迪事後發文指：「怎能接受這種殘忍呢？這是我們該有的生活方式嗎？看起來雖然殘忍到近乎不真實，但遺憾的是這是真實發生的場景。」

片段曝光後，不少網民均狠批涉事男子的冷血行徑，認為他「不配生活在文明世界」、「很難想像貓咪生前受了多大的痛苦」。涉事男子事後遭到警方逮捕，根據當地法律，若有人因不必要理由導致動物死亡，將面臨4個月至2年的有期徒刑。

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責任編輯:熊詠思