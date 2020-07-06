涉6.21包圍警總　周庭承認煽惑及參與未經批准集結兩罪

▲ 周庭表明擬承認煽惑及參與未經批准集結罪。（經濟日報記者攝）

去年6.21有人包圍警察總部，黃之鋒、林朗彥及周庭早鄭被控煽惑、組織及參與未經批准集結等罪，案件今（6日）於東區裁判法院再提訊。周庭承認煽惑及參與未經批准集結兩罪，案件押後至8月5日再訊，以待決定下一步行動，及就不認罪的黃、林兩人之案件作審前覆核。

3名被告黃之鋒（22歲）、林朗彥（25歲）及周庭（22歲）分別面對煽惑他人明知而參與未經批准集結、組織未經批准集結及明知而參與未經批准集結3項控罪，案件今提訊時，周承認煽惑及參與未經批准集結罪，而黃、林兩人則不認罪。

▲ 黃之鋒（中）及林朗彥則否認控罪。（經濟日報記者攝）

控方指針對黃、林兩人的案件，涉及21名控方證人，及逾2.5小時的片段，裁判官因此將案件押後至8月5日作審前覆核，並將周的定罪及判刑同樣押後至同一天，以決定下一步行動，期間3人獲准以原有條件保釋候訊。

周庭於聆訊後在庭外指，政權的打壓並不限制惡法及警方的拘捕等，冗長的司法程序及限制人身自由亦屬打壓的一部分，因此希望其他被捕的人繼續堅持。

黃之鋒則指，對比其他被控暴動及違反《港區國安法》的人，他們所面對的控罪只是微不足道，希望更多人關注其他人士。被問及對判刑是否有心理準備，周庭指她的情況與黃、林兩人不同，因為她沒有案底，估計或會面對數以月計的監禁。

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記者：楊詠渝