  • 31°C
香港時間 : 2020706日 (週一) 16:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

涉6.21包圍警總　周庭表明擬承認煽惑及參與未經批准集結

社會 15:37 2020/07/06

分享：

熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

周庭表明擬承認煽惑及參與未經批准集結罪。（經濟日報記者攝）

去年6.21有人包圍警察總部，黃之鋒、林朗彥及周庭早鄭被控煽惑、組織及參與未經批准集結等罪，案件今（6日）於東區裁判法院再提訊。周庭表明將承認煽惑及參與未經批准集結兩罪，案件押後至8月5日再訊，以待決定下一步行動，及就不認罪的黃、林兩人之案件作審前覆核。

3名被告黃之鋒（22歲）、林朗彥（25歲）及周庭（22歲）分別面對煽惑他人明知而參與未經批准集結、組織未經批准集結及明知而參與未經批准集結3項控罪，案件今提訊時，周表明將承認煽惑及參與未經批准集結罪，而黃、林兩人則不認罪。

黃之鋒（中）及林朗彥則否認控罪。（經濟日報記者攝）

控方指針對黃、林兩人的案件，涉及21名控方證人，及逾2.5小時的片段，裁判官因此將案件押後至8月5日作審前覆核，並將周的定罪及判刑同樣押後至同一天，以決定下一步行動，期間3人獲准以原有條件保釋候訊。

周庭於聆訊後在庭外指，政權的打壓並不限制惡法及警方的拘捕等，冗長的司法程序及限制人身自由亦屬打壓的一部分，因此希望其他被捕的人繼續堅持。

黃之鋒則指，對比其他被控暴動及違反《港區國安法》的人，他們所面對的控罪只是微不足道，希望更多人關注其他人士。被問及對判刑是否有心理準備，周庭指她的情況與黃、林兩人不同，因為她沒有案底，估計或會面對數以月計的監禁。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：楊詠渝

林朗彥 周庭 黃之鋒 國安法 港區國安法

最高瀏覽

【新冠肺炎】消息指坪石邨粥店師傅確診　居民：店內凌亂擠迫師傅無戴口罩
15:23 2020/07/05
【新冠肺炎】消息指坪石邨粥店師傅確診　居民：店內凌亂擠迫師傅無戴口罩
【那些我愛過的人】綠茶婊崔姑娘霸王硬上弓惹人厭　希晨終撇清關係與書文重修舊好【有片】
11:45 2020/07/04
【那些我愛過的人】綠茶婊崔姑娘霸王硬上弓惹人厭　希晨終撇清關係與書文重修舊好【有片】
【女團欺凌】AOA珉娥被隊友智珉欺凌10年割腕自殺　不忿隊友上門對質：刀在哪？
11:34 2020/07/05
【女團欺凌】AOA珉娥被隊友智珉欺凌10年割腕自殺　不忿隊友上門對質：刀在哪？