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【幻愛】愈戰愈勇奪周六日連續兩天票房冠軍　劉俊謙蔡思韵連環謝票答謝支持

娛樂 15:39 2020/07/06

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《幻愛》票房愈戰愈勇。

《幻愛》成為過去的周六日（7月4日至5日） 連續兩日的票房冠軍，在昨日（7月5日） 單日票房更收逾90萬，相比周四入場人次升逾5倍，在疫症影響的低迷市道中，令人振奮。

其實《幻愛》在上映首日（7月2日） 票房低開，僅收約14萬，當時男主角劉俊謙在翌日於個人社交平台上感嘆失望，並指若果首周票房不佳場次將被大減。

幸好有賴強勁口碑，《幻愛》愈戰愈勇，在周末出現奇蹟。對此，導演周冠威表示：「《幻愛》首日票房低開，確實心情沉重，之後有倍數增長，聽到觀眾的良好反應，感動非常！百般滋味在心頭，感謝觀眾支持、鼓勵和愛戴！好像上天在提醒我，這個城市仍然有空間去愛！」

《幻愛》票房反彈令劉俊謙喜出望外。

男主角劉俊謙對票房回升感覺夢幻：「剛過去的周六周日，如夢幻般，經歷了票房上的奇蹟。看到每一張觀眾的臉，我能感受到他們對《幻愛》的投入，以及對我們的愛和支持，很感動。在此我要感謝每一個幫忙宣傳的朋友，感謝每一位入場支持的觀眾。讓我們在這個時代，重新定義香港電影，重新建立本土文化。」

一眾台前幕後亦於周末積極謝票，包括監製蔡廉明、導演周冠威、編劇曾俊榮、演員劉俊謙、蔡思韵，周六、日合共連謝10場，場場爆滿。有觀眾更表示已經連看了8次《幻愛》，每次重看也有新的體會、新的發現。

《幻愛》導演周冠威，與男女主角劉俊謙及蔡思韵齊往謝票。

女主角蔡思韵表示感受到觀眾的真摯：「這兩天參與謝票，觀眾們的反應是我意想不到的。劇終後，在近乎滿座的電影院中，觀眾們都沒有離開，默默的盯住銀幕、伴着主題曲，直至片尾名單播畢⋯⋯你們留下來發問、分享感受，我都能感受到你們的真摯。」

她表示甚至有些觀眾告訴她已是看了第二次、第三次《幻愛》：「能夠與你們面對面的交流是很幸福的。周六周日連續兩天票房冠軍，讓我知道原來奇蹟真是能被創造，謝謝你們一起參與在這個奇蹟當中。希望喜歡《幻愛》的朋友可以多多向身邊的朋友分享，我們接下來的謝票場再見！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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