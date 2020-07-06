民政署率跨部門演練　加強大澳水浸應變

▲ 離島民政事務處今日在大澳舉行跨部門水浸模擬救援及疏散演練。（政府新聞處圖片）

離島民政事務處今日（6日）聯同相關政府部門和地區機構，在大澳舉行水浸模擬救援及疏散演練，加強各部門、相關團體及居民在發生嚴重水浸時的應變能力，並提高居民對有關緊急應變安排的認識。



參與演練的部門和機構包括消防處、警務處、天文台、渠務署、社會福利署、房屋署、民眾安全服務隊、大澳鄉事委員會、鄰舍輔導會、香港基督教女青年會大澳社區工作辦事處及香港紅十字會。



根據有關緊急應變安排，當天文台預測在熱帶氣旋影響下，大澳海平面高度可能在未來數小時內達到海圖基準面3.3米或以上，天文台便會透過手提電話短訊向政府相關部門／機構和大澳居民代表／漁民代表發出預警。

民政處接獲預警後，會啟動設於大澳鄉事委員會辦事處的緊急事故協調中心，中心由民政處、消防處、警務處、社會福利署、其他相關政府部門及非政府機構成立，以協調疏散、救援及緊急支援的工作。



同時，居民代表／漁民代表會在收到天文台發出的預警後，協助將信息廣傳，以便居民提高警覺和在有需要時到安全的地方暫避，而設於大澳鄉事委員會辦事處、龍田商場地下的香港基督教女青年會大澳社區工作辦事處，以及佛教筏可紀念中學的臨時庇護中心，以及龍田臨時收容中心會開放予有需要的居民暫時使用。

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責任編輯：吳卓峰