【明星扮靚】準媽媽譚凱琪凍齡有秘訣 Zoie靠5大生活習慣養出白滑肌
現年38歲的譚凱琪（Zoie）早前宣布懷孕，這位準媽媽依然至今保持一副童顏臉。譚凱琪接受TOPick訪問分享保養秘方，除靠做瑜珈保持勻稱身型外，這位靚人妻愛飲湯水滋潤養生，譚凱琪並跟大家分享5招凍齡秘方。
湯水養膚
湯水是女生恩物，Zoie喜愛飲老火湯來滋養肌膚：「我常煲湯，一星期有三、四日都飲湯，最愛煲螺頭瘦肉淮山茨實湯，可以加兩條海蔘落去，這湯水有滋陰脾胃功效。另外，秋冬時分可以煲一些滋潤湯水，譬如雪梨蘋果合桃瘦肉湯。」
Zoie說：「飯前飲碗湯水滋潤下喉嚨，胃口都會好一點，我真的很喜歡飲湯，飯前一大碗，飯後又大碗。」
Zoie推介的「螺頭瘦肉淮山茨實湯」有益氣養陰，潤肺止咳的功效。
材料：
- 瘦肉一塊
- 淮山 40g
- 茨實 40g
- 急凍螺頭 3個
- 蓮子 40g
- 蜜棗少許
煮法
1.先把瘦肉汆水備用
2.將急凍螺頭洗淨，然後出水切件
3.淮山、茨實、蓮子、蜜棗用水浸一陣，然後備用
4.水滾後加入所有材料，以大火煲滾15分鐘，再以文火煲2-3小時便成
三餐均衡
Zoie很注重飲食，因為她覺得對皮膚及身體有莫大影響。
不少女生也是零食控，Zoie卻不愛吃零食，反而食足三餐，三餐均衡兼定時進食，她更戒掉偏食惡習：「以前不吃洋蔥、青椒、西芹及芫茜，現在知道對身體好，就會愛吃呢。」
瑜珈塑身
Zoie擁有勻稱身型之外，更有修長美腿，多年來她一直養成做運動的習慣，除了打羽毛球、游水及行山外，近年更愛玩瑜珈。
她說：「某時候感覺肌肉較崩緊，做一些伸展的運動會有幫助，線條都會靚一點。」
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放假時素顏
平時不用工作的日子，譚凱琪大多素顏示人，好讓皮膚休息一下，另外每次卸妝之後，Zoie會敷保濕面膜滋潤一下肌膚。
心態取決一切
所謂「相由心生」，擁有開朗心境都好重要，譚凱琪自言是一個善忘的人。
她說：「我是一個很樂觀的人，不開心的事情不會放心裡太耐，過一兩天已完全忘記，所以大家要保持開朗的心情。」
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記者：游艾維