【明星扮靚】準媽媽譚凱琪凍齡有秘訣　Zoie靠5大生活習慣養出白滑肌

▲ 準媽媽譚凱琪靠五大生活習慣養出白滑肌。

現年38歲的譚凱琪（Zoie）早前宣布懷孕，這位準媽媽依然至今保持一副童顏臉。譚凱琪接受TOPick訪問分享保養秘方，除靠做瑜珈保持勻稱身型外，這位靚人妻愛飲湯水滋潤養生，譚凱琪並跟大家分享5招凍齡秘方。

湯水養膚

湯水是女生恩物，Zoie喜愛飲老火湯來滋養肌膚：「我常煲湯，一星期有三、四日都飲湯，最愛煲螺頭瘦肉淮山茨實湯，可以加兩條海蔘落去，這湯水有滋陰脾胃功效。另外，秋冬時分可以煲一些滋潤湯水，譬如雪梨蘋果合桃瘦肉湯。」

Zoie說：「飯前飲碗湯水滋潤下喉嚨，胃口都會好一點，我真的很喜歡飲湯，飯前一大碗，飯後又大碗。」

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▲ 譚凱琪保持一副童顏臉。（取自instagram）

Zoie推介的「螺頭瘦肉淮山茨實湯」有益氣養陰，潤肺止咳的功效。

材料：

瘦肉一塊

淮山 40g

茨實 40g

急凍螺頭 3個

蓮子 40g

蜜棗少許

▲ 淮山有健脾胃作用，是很好的煲湯材料。（i stock相片）

煮法

1.先把瘦肉汆水備用

2.將急凍螺頭洗淨，然後出水切件

3.淮山、茨實、蓮子、蜜棗用水浸一陣，然後備用

4.水滾後加入所有材料，以大火煲滾15分鐘，再以文火煲2-3小時便成

三餐均衡

Zoie很注重飲食，因為她覺得對皮膚及身體有莫大影響。

不少女生也是零食控，Zoie卻不愛吃零食，反而食足三餐，三餐均衡兼定時進食，她更戒掉偏食惡習：「以前不吃洋蔥、青椒、西芹及芫茜，現在知道對身體好，就會愛吃呢。」

▲ 懷有身孕的譚凱琪，手腳依然纖瘦。（取自instagram）

瑜珈塑身

Zoie擁有勻稱身型之外，更有修長美腿，多年來她一直養成做運動的習慣，除了打羽毛球、游水及行山外，近年更愛玩瑜珈。

她說：「某時候感覺肌肉較崩緊，做一些伸展的運動會有幫助，線條都會靚一點。」

▲ 懷孕前的譚凱琪喜愛玩瑜珈。

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放假時素顏

平時不用工作的日子，譚凱琪大多素顏示人，好讓皮膚休息一下，另外每次卸妝之後，Zoie會敷保濕面膜滋潤一下肌膚。

▲ 譚凱琪早前展示靚靚孕照。

心態取決一切

所謂「相由心生」，擁有開朗心境都好重要，譚凱琪自言是一個善忘的人。

她說：「我是一個很樂觀的人，不開心的事情不會放心裡太耐，過一兩天已完全忘記，所以大家要保持開朗的心情。」

▲ 譚凱琪凍齡有方，10年間樣貌變化不大。（取自instagram）

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記者：游艾維