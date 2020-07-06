【現代陳世美】陳振華出軌家暴拋妻棄女　太太經濟陷困境只盼早日離婚

▲ 陳振華太太現時獨力湊女，生活陷困境。

憑在《今宵大廈》飾演對晴晴（鄧佩儀飾）一往情深的印度裔演員陳振華（Ricky），近日被髮妻Alison在社交媒體發文踢爆賤男真面目，指其出軌兼家暴，且欠下一身街債，太太Alison向傳媒表示，陳振華已失聯一年，希望潛藏內地的他盡快回港辦理離婚手續。

陳振華太太Alison發長文控訴丈夫陳振華種種賤行，包括在外間常以「老婆成日攞佢錢」為名借錢，實際是他在內地出軌，又將政府的資助、女兒的利是錢、朋友的應急錢等全部拿走，令到Alison與女兒生活拮据。

【現代陳世美】陳振華被太太力數賤男惡行 出軌家暴借錢走數樣樣做齊

▲ 陳振華出軌後對妻女不顧。（取自facebook）

潛逃內地失去聯絡

Alison在文中憤慨表示：「我同個女食都冇得食！學費你唔交累到個女冇書讀要退學！」

Alison亦對陳振華死心：「同你捱咗咁耐換返嚟就係呢啲？為咗隻廣州雞棄埋個女都算，仲要同人哋唱完我再唱衰個女，你有冇人性㗎！」

之後Alison向傳媒表示，跟陳振華結婚6年，本來不想把事件搞大，但實在忍無可忍才選擇公開丈夫惡行。

Alison又指丈夫已失聯逾一年，故兩人的離婚手續一直未能辦妥，她無論用甚麼方式聯絡，對方都不作回覆。

▲ 陳振華被太太踼爆是偽慈父。（取自facebook）

【林作裕美拍拖】裕美自認戀情多全因心理需要 曾失婚被指背夫出軌黃子恆

這一年Alison要獨力湊6歲女兒，雖然間中有做兼職，但她坦言經濟壓力很大，縱使親友提出援助，不過Alsion拒絕，寧願自食其力。

因為陳振華在外邊欠下債務，Alison擔心會被債主上門，故不願向傳媒公開住處，只希望陳振華可以盡快回來聯絡母女。

Alison早前在文章指，陳振華對自己女兒非常冷淡，女兒出生以來，沒買過禮物給她。

一早知丈夫變心

Alison早已知道枕邊人變心，並呼籲陳振華早日回港辦理離婚手續：「本來冇得罪你，只係因為你自己有北姑而分開，你都可以癲到連公屋都特登取消埋唔畀我同個女！係你當咗自己大明星之後就去叫雞呀！收嘴唔好再抹黑我同個女！同埋麻煩盡快回港辦理離婚手續！」

陳振華與同母異父的哥哥陳彼得經同鄉喬寶寶介紹入行，哥哥陳彼得曾參與電影《春嬌救志明》、《逆流大叔》 等。

▲ 因在《金宵大廈》演出受注目，陳振華自覺走紅。（影片截圖）

在2014年，曾被喬寶寶公開借錢不還，但陳彼得回覆傳媒時解釋：「只是未還。」現在陳振華被太太公開賤男行為，但他暫時仍未作出回應，選擇繼續逃避。

陳振華出軌惡行請看 上一頁

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2