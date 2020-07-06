【生命鬥士】患末期肺癌僅餘3個月命　抗癌鬥士邊化療邊跑61場馬拉松告別人生

▲ 抗癌鬥士邊化療邊跑61場馬拉松告別人生。

4年前，53歲的賀明確診患上末期肺癌，當時醫生斷定他只餘下3個月命。在身體狀況極差又痛楚的情況下，賀明並沒有放棄希望，選擇跑馬拉松與病魔鬥爭，結果在4年期間完成了61場馬拉松，直至今年6月去世。去世後，更選擇捐出眼角膜，遺愛人間。

綜合內媒報道，賀明於4年前確診末期肺癌，醫生說最多只能生存多3個月。經歷無數次治療，賀明的身體一直非常虛弱，但他不甘於在床上躺著等死，於是萌生跑100場馬拉松的念頭。

我要跑完100場，心裏就有個信念，我需要堅持。

賀明的兒子表示，父親患有肺癌，行路行樓梯都會氣喘，晚上又會痛到睡不著覺，但通過跑步鍛煉，能感覺到身體有所好轉。主診醫生亦指「末期肺癌的病人不要說跑步，就算坐著不動，全身也會痛。」但賀明還是強忍痛楚繼續練習，每日可跑達30公里。

病魔打不倒我，我也不打倒病魔，那就共同競爭，通過運動和病魔鬥爭。

邊食止痛藥邊跑馬拉松

賀明在身體虛弱的情況下仍堅持跑馬拉松其實得不到家人的支持。妻子表示賀明的癌細胞後來已轉移到骨，所以他的骨頭很脆，如果進行激烈的運動或摔倒，說不定會高位截癱。另外，跑馬拉松時，賀明會帶很多止痛藥，到最後階段時，一片止痛藥是40毫克，他吃了5片，「邊跑，邊化療。」

雖然辛苦，但賀明認為跑馬拉松可讓他忘卻一切，也是活下去的精神動力，家人也逐漸認同。跑步時，他也會舉著和穿上「肺癌晚期，跑馬抗癌」標語的衣服，提醒大家不要撞倒他。

▲ 賀明抗癌期間參加過61場馬拉松賽事。(安徽網)

最後，賀明在4年期間跑了61場馬拉松，今年1月5日參加了人生最後一場馬拉松。那時的身體狀況極差，身高188cm的賀明只有50多公斤重，而且比賽過程出現咳血的情況，但最後還是堅持下來。

如果我沒跑馬拉松，就只會在床上躺著，我肯定活不到這麼長時間。人生就像一場馬拉松，沒到終點我是不服氣的。生命的長度我控制不了，生命的寬度可以很好地把握。

直至今年6月，賀明的人生馬拉松跑到終點。他早於19年便簽署器官遺體捐獻協議，表示要為社會做最後的奉獻。就算在生命的最後階段，仍叮囑兒子要幫他處理器官遺體捐獻事宜。而餘下的39場馬拉松，賀明的兒子打算繼續延續父親的精神，替父親跑下去。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【TOPick【食用安全手冊】電子書直接下載鏈結】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

新推出港式食物的營養資料庫：bit.ly/31M9Dd2

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：李迦善