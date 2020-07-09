【本地遊】市區半小時直達西貢甕缸群島　世界級六角形岩柱打卡遊【內附報名連結】

▲ 現在市區內半小時可直達西貢甕缸群島，極為方便！

不用羨慕外國有雄偉壯麗的國家公園，其實香港的地質公園也達世界級數，風光絕不遜於外國。西貢地質公園獲聯合國教科文組織認證，除了為人熟悉的萬宜水庫東壩、破邊洲等著名景點外，今次由專業導賞員帶領，輕鬆坐船前往甕缸群島，欣賞海蝕拱、海蝕洞等地質奇觀。

疫情不能出國旅遊，注定留港發掘景點，就當是重新認識香港的美麗。香港旅遊發展局「旅遊．就在香港」計劃，推出一系列本地遊行程，包括以維港景色、本地文化、戶外活動作主題的活動，共有120個充滿本地特色的地點及活動。今次參加了本地深度遊，坐船遊覽前往香港地質公園西貢火山岩園區。現時經旅發局網站（HolidayHK.com）預訂，更可享95折優惠。

▲ Derek帶我們遊火石洲的關刀洞，形如其名，我們還鑽進洞中打卡，相當震撼。

市區坐快艇直達

由綠恒生態旅遊主辦的六方世界甕缸之旅，勝在不用千里迢迢到西貢，在觀塘碼頭上船，坐上特製的Ecojet噴射快艇，大約半小時船程，已可直達西貢海域，慳回時間，亦能觀賞維港景致。這艘Ecojet全港只此一架，由前奧運帆船代表隊員華哥，根據冰川船的設計，以噴射式驅動而不用螺旋槳，減低對海底生態的破壞，也是綠色旅遊對環保的考量。

Ecojet有17個座位，無遮無掩，寬敞視野可以讓所有乘客多角度觀賞風景，唯一缺點就是要忍受熾熱的陽光。不需攀山涉水，輕輕鬆鬆近距離看震撼懾人的石柱，一切曝曬也覺值回票價。

▲ Ecojet為特別訂製的快艇，時速可達32至36海浬。（張頌婷攝）

實用導賞學歷史地理

以往的導賞團實在叫人卻步，今次由綠恒生態旅遊負責人兼導賞員Derek帶領並講解，他深知港人愛打卡影靚相的心態，一洗又沉悶又趕的鴨仔團觀念。離開維多利亞港時，Derek介紹鯉魚門、佛堂門及將軍澳的歷史典故，還指出山脈位置、廈門灣、果洲名字源由等，遊玩同時長知識。

他更考我們一行人找出火山口：「一億四千萬年前，香港火山爆發，形成今天的獨特地貌，哪一座才是火山？」四處看了良久也找不到，原來一駛進西貢海域，由糧船灣延伸至果洲群島，火山口直徑長達10公里。岩漿冷卻凝固，加上岩石的不同物質及風化，形成獨有的岩石及地質構造。

▲ 果洲群島原來源自古時進貢的天神的果盤而得名，英文名稱Ninepin則源自保齡球。（張頌婷攝）

甕缸群島賞四大海蝕拱

坐船出海欣賞香港地貌，風光媲美泰國跳島遊。不久我們來到由沙塘口山、火石洲、橫洲組成的甕缸群島，布滿壯觀的六角柱岩群。高24米的沙塘口洞，是香港四大海蝕拱之一，雖然洞口太窄，船無法穿過，但船隻愈駛愈近，在海蝕拱下觀賞奇石，已夠氣勢磅礡。

洞旁岩石有大大小小的炮彈痕跡，Derek說以前曾是英國海軍用作訓練的標靶，幸好沒被完全破壞，今天才有機會成為世界級奇觀。沙塘口洞又名蠟燭洞，本以為指附近的六角岩柱，駕船繞到後方才發現「別有洞天」，洞口原來呈蠟燭形狀，上方還有一個如火焰的小洞。

▲ 要繞到背面才知道沙塘口洞為何又名蠟燭洞。（張頌婷攝）

之後我們到達火石洲，是甕缸群島中最大的島嶼。這個最高點只有174米的小島，原來在1948年曾發生全機罹難的空難，包括上海紡織界巨子榮伊仁、前美國總統羅斯福的孫兒，島上至今仍豎有空難紀念碑。

岩石經自然風化侵蝕，有倒塌危險，因此只適宜從船上觀賞，不宜登島。除了有六角形岩柱，還有海蝕平台、海蝕島礁和受海浪侵蝕的海灣等。而名為欖灣角洞的海蝕拱，高45米，因貌似關刀，故又稱為關刀洞。今次我們更進入了洞中，在洞底影打卡照，近得幾乎伸手可觸碰。

▲ 香港的六角形岩柱，是罕有的淺色酸性流紋質火山岩，平均直徑1.2米，保存完好而且覆蓋範圍大。（張頌婷攝）

包船上岸體驗橋咀島

一般行程通常前往破邊洲及觀賞萬宜水庫，然後折返觀塘。我們今次包船，就順道一遊橋咀島。橋咀島最著名的是連島沙洲，島上碼頭兩年前才建成，可以上岸參觀，亦有沙灘、小食亭及洗手間可作停留。不少在西貢的街渡也能前往，只需15分鐘船程即可到達。

Derek說，橋咀洲就是古破火山口邊緣，證據就是火山爆發形成的梭角狀碎石，掉落在火山口附近，形成火山角礫岩。岩漿從地底裂縫上升而形成的侵入岩石英二長岩，以及可見熔岩流動紋理的流紋岩，全都可以在此找到。

潮退時，走過如「天使之路」般的連島沙洲，即可到達另一端橋頭。橋頭上短短的步道，約15分鐘步程可以到達另一端。步道上有各種各樣植物，如五指毛桃、蛇泡勒等，有專業導賞員Derek詳盡解說，令整個旅程體驗生色不少，豐富有趣得多。

橋咀洲不時也有人在岸邊挖掘蜆、螺等海洋生物，甚至破壞、污損及帶走岩石，Derek提醒這樣做不單違法，更會破壞生態環境。地質公園範圍內，島嶼及沿岸地區亦不宜登岸，建議坐船前往觀賞，保育香港珍貴的自然美景。

▲ 橋咀洲的連島沙洲，是由海浪及沉積物經時間形成的自然奇景。（張頌婷攝）

EcoJet．六方世界甕缸之旅

日期：逢星期日1030am至1230pm、2pm至4pm

價錢：$520/位

查詢：3105 0767

記者：張頌婷