徐澤筆戰李國能 批其努力營造「司法獨大」

▲ 徐澤指，香港司法獨立不能作任意解釋。（全國港澳研究會）

《港區國安法》規定，由行政長官指定法官審理涉國安案件，終審法院前首席法官李國能發文質疑，該規定會損害香港的司法獨立，該觀點得到香港大律師公會等響應。不過，全國港澳研究會會長徐澤今日（6日）則發文批駁李國能相關論點，強調不能「司法獨大」。

徐澤在港澳研究會網站發文，指《基本法》規定的特區政治體制，是以行政長官為核心的行政主導體制，非「三權分立」，任命法官是香港基本法賦予行政長官的重要權力，有關安排無損司法獨立。

徐澤續指，香港司法獨立不能作任意解釋。他批評，李國能通過判例建立了香港法院「違憲審查權」，努力營造「司法獨大」、「司法至上」，硬是把行政長官視為只是行政機關首長，所以才得出「行政長官指定法官是行政干預司法，損害司法獨立」的看法。

徐澤指出，基本法並無賦予香港法院違憲審查權的規定，強調不能「司法獨大」；他又指李國能及其響應者，之所以提出一些違反基本法的觀點，是因其從沒全面準確地理解「一國兩制」的憲制秩序，是以憲法和基本法為共同憲制基礎。

徐澤觀點︰

（1）基本法規定的特區政治體制是以行政長官為核心的行政主導體制，非「三權分立」；

（2）任命法官是香港基本法賦予行政長官的重要權力；

（3）香港司法獨立不能作任意解釋。

李國能觀點︰

（1）司法機構獨立於行政機關，應由獨立的司法機構決定審理涉及國家安全案件的法官，不受行政機關干預；

（2）行政長官缺乏挑選法官時所需的經驗和專長；

（3）行政長官作為香港維護國家安全委員會主席，不適宜獨自挑選指定法官。

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