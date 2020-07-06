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【在家工作】富士通准員工自選工作地點　大砍50%辦公室空間

職場 16:10 2020/07/06

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熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

富士通目標是在2022年底前，將日本國內的辦公室面積，減少至現時規模的50%。

新冠肺炎持續改變辦公室營運模式，在家工作（Work from home）成為新常態。日本富士通（Fujitsu）周一（6 日）宣布，在疫情全球大流行下，未來3年會將辦公室規模減少一半，日本國內8萬名員工基本上也會實施遠距工作，包括在家辦公。

為讓員工在不同地方靈活工作，富士通將引入全新的工作方式，以提高員工生產力和創造力，同時促進創新，為客戶和社會創造新價值。根據該計劃，將允許員工選擇不同的工作地點，靈活地利用自己的時間。

富士通人力資源部門主管平松浩樹表示，公司會全面改革現時的工作、津貼和福利架構，包括要求員工每天到指定辦公室上下班的規定。富士通目標是在2022年底前，將日本國內的辦公室面積，減少至現時規模的50%；並於日本較多員工居住的地區，設置核心及衛星辦公室，料與共享工作間加強合作，而辦公室所有座位改採自由座位（free address）方式。

7月開始，富士通將停止向員工資助通勤月票的費用，但每月會補貼5000日圓（約360港元），以供在家工作時所需費用。此外，超級彈性工時制度也將推展至全國員工。

早於5月，Google及Facebook就宣布，直到今年底員工均可在家工作。Twitter行政總裁多爾西（Jack Dorsey）更表示，員工可永續（In perpetuity）在家辦公，疫情過後自行決定是否回辦公室。不過，此政策不適用於必須親自到公司執行任務的員工，例如科技設備的維修人員。

責任編輯：姚慧儀

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