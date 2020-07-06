【澳洲疫情】酒店保安與隔離旅客發生關係後染疫　確診數目急增居民再禁足

▲ 澳洲一名酒店保安與隔離旅客發生性關係，其後染疫。

澳洲維多利亞省近日爆發第二波新冠肺炎疫情，上周三（1日）單日新增77宗，逾30萬居民因為疫情再被禁足。該省最近數週已爆發確診個案，酒店員工的違規行為、防疫意識不足，或是個案增加的原因。

綜合外媒報道，澳洲目前規定，入境旅客需在酒店隔離檢疫14天。維多利亞省省長Daniel Andrews表示，酒店員工的違規行為可能是導致確診個案增加的原因，目前正在調查。其中，墨爾本坦福廣場酒店爆出性醜聞，一名酒店保安員與正在隔離的旅客發生性關係，後來保安員證實染疫，疑與31宗確診個案有關。另外，出現違規行為的酒店還包括雷吉斯斯旺斯頓酒店（Rydges on Swanston Hotel）。

一名匿名保安員向媒體透露，自己於當地一間酒店工作了2個月，正式上班前僅接受了5分鐘的培訓。而且，保安員不避嫌與旅客握手、共用升降機，同事之間又共用打火機，並允許正在隔離的旅客到其他房間打牌。據指，這些也屬於當局調查的範圍。

澳洲衛生部長Greg Hunt指出，若此事屬實，那將完全不能接受。由於再爆發疫情，當地逾30萬居民需再留家避疫。截至今日（6日）凌晨，澳洲累計確診個案達8,586宗，有106染疫死亡。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣