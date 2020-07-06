【內地洪災】連場暴雨近2千萬災民121人死亡失蹤　張家界小學遭洪水沖毀學生哭崩

▲ 內地洪災情況嚴重，至今近2千萬人受災。

內地暴雨持續，造成多個省市發生洪災，截至7月3日，洪災已造成1,938萬人次受災，121人死亡失蹤。其中湖南省張家界一間小學，近日遭洪水沖毀，網上瘋傳一段影片見到滿身泥濘的小學生，站在操場上大聲呼喊，場面令人心酸。

今年內地的洪災情況嚴重，連場暴雨加上長江、黃河上游同步洩洪，令下游省市災情惡化。

據內地《人民日報》報道，今年以來截至7月3日，洪災先後造成貴州、四川、湖南等26省區市，多達1,938萬人次受災，121人死亡失蹤，87.5萬人次緊急轉移安置，1.7萬間房屋倒塌，直接經濟損失達416.4億元人民幣（約456億港元）。

此外，中國氣象局於6月全國累計發布氣象災害預警多達4.3萬條，其中，暴雨、雷電預警訊息數量，比過去3年同期增加約43%。

▲ 洪災災區之一的重慶，當地政府部門及群眾展開災後恢復工作。（相片來源︰新華社）

小學生在操場呼喊求助

近日網上流傳一段影片，是湖南省張家界慈利縣一間小學遭洪水沖毀，一班滿身泥濘的學童站在操場上大聲呼喊，課室門窗和操場圍欄被沖毀，現場被泥水包圍，滿目瘡痍。

有傳聞指，當中更有學生被洪水沖走，但據《新京報》引述當地政府工作人員指出，事發地點是張家界新安小學，於7月2日上午10點35分左右，因暴雨引發山洪，衝擊新安小學教學樓後牆，導致教室門窗、圍欄損毀。

工作人員表示，事件中沒有造成人命傷亡，當局已經撤離校內的3名職工、26名學生。

網傳有學生被洪水淹沒沖走的消息不實，目前該校學生已經安全回家。

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責任編輯︰林綺玲