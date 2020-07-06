【情緒困擾】受情緒病影響欠缺生活動力　朋輩支援工作員教2招重找生活希望

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「學生哥不想上學」、「上班族不願工作」、「夢想其實只是幻想」…… 相信「欠缺生活動力」都是大家在現實生活見怪不怪的情況。筆者在求學時期，因為受著情緒病的影響，也同樣有過類似的經歷。

今天，筆者便想和大家分享面對「有心無力」的情況時，可以如何靠著自身的力量也尋找到內在的動力，推動自己向著理想目標前進！

靠「推拉因素」為自己加油

當年筆者病情嚴重的時候，除了失去原有的興趣，就連苦讀多年的大學學位也想過放棄繼續攻讀。那時我其實只差一年便可以完成課程，後來經過一番掙扎和努力，最終總算完成心願，成功畢業。

達到目標的關鍵，主要是發現了自己的動力來源，我稱之為「推拉因素」（見註1）：

「推因素」（Push factors） 是指有助推動事物的誘因。我在此解釋為： 製定目標時的原有動機或初衷 不完成目標可能會出現的負面後果

「拉因素」（Pull factors） 是指個人對事物的吸引力。我在此解釋為對達成目標的期待和愉悅感，如從中得到的好處、獎賞或嘉許。

擁有大學學位可謂筆者一直的夢想。想放棄目標那時候，我時常憶起自己以前渴望達成這夢想的原因-我想如自己的親朋一樣可以戴「四方帽」；這不斷提醒著我要堅持。加上我不想後悔或留下遺憾，以及浪費之前付出過的一番心機、時間、學費，所以種種推力推動我努力向前。

得到學位於我來說，其實也是一種自我肯定。每當我欠缺動力應付學業，我就會想像自己假如取得學位的情景和快感，例如拿著「沙紙」作為求職入場券的優勢、苦盡甘來的滋味等。如是者，這些拉力牽引我「向著標杆直跑」，最終得可如願以償。

以駕車為比喻

當欠缺動力追隨目標的時候，大家不妨可以試想像自己就是一架「錢七」，一架破舊又日久失修的汽車。

要維修這部車，使它再次可以風馳電掣，我們首先要從「車膽」入手。你的個人興趣、性格、價值觀和做事態度就是你獨特的汽車零件，我們最好定期為汽車的整體構造檢查和修整，因為這是控制汽車性能的關鍵。

要增加汽車的馬力，當然要改善它的引擎。引擊是一部汽車的「心臟」，筆者在這稱之為「自信心」。優化個人能力，增加達成目標的可能性和希望感，都是增強力量的方法。同時，如果引擎加添愈多潤滑油-目標的本質愈逼切和重要，我們的衝勁便會愈多。

假說我們的汽車已能夠「撻匙」，我們接著便需要燃料來使汽車行走了。剛才指的「推拉因素」便是汽車的其中一種燃料了，這是「可再生能源」，可以靠自己持續產生。至於其他燃料，我們亦可藉他人的支持和鼓勵給我們「打汽、加油」來獲取。採用愈多種燃料混合的汽車，動能愈佳。

執行目標的過程需要投入大量動力，但相信大家看到這裏已不用害怕「跌volt」的問題了。最後，大家謹記要多善用「導航系統」和「排氣管」，跟著清晰的定位行走和適時減壓，以保持「安心駕駛」。祝願大家早日達到理想的目的地！

註1：「推拉理論」（Push-and-pull Theory）最初由英國學者雷文斯坦（E.Ravenstien）於1880年提出，原用作解釋人口遷徙的行為，其後廣泛應用到不同學術範疇。

責任編輯：楊宛茜